Mondiaux 2022 : L'or pour Stano sur le 35km marche, Quinion termine 14eme

The Olympic Champion becomes WORLD CHAMPION!

It is 🥇 for 🇮🇹 by @MassimoStano

#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/5iM0FeXkEO

— World Athletics (@WorldAthletics) July 24, 2022

Stano a tenu bon, Quinion à son meilleur niveau

ATHLETISME - CHAMPIONNATS DU MONDE / 35KM MARCHE (H)

Classement final - Dimanche 27 juillet 2022

L’Italie ne repartira pas fanny d’Eugene. Un an après des Jeux Olympiques de Tokyo réussis avec Lamont Marcell Jacobs et Gianmarco Tamberi, la Squadra Azzurra a attendu le dernier jour des championnats du monde d’athlétisme pour ouvrir son compteur de médailles grâce à Massimo Stano à l’occasion du 35km marche. Une course qui a très vite été animée par Daisuke Matsunaga. Ce dernier a compté pas moins de 48 secondes d’avance su le peloton après cinq kilomètres. Une avance qui a même atteint 52 secondes après quinze kilomètres avant que le Japonais ne s’effondre pour prendre la 26eme place à dix minutes du vainqueur. Dès lors, un groupe de sept marcheurs a pris ses distances mais, très vite, Eider Arevalo et José Luis Doctor ont montré leurs limites et abandonné tout espoir de finir sur le podium.Les cinq derniers kilomètres ont vu Massimo Stano accélérer l’allure. L’Italien a pu s’isoler en tête de course et le seul Masatora Kawano a été en mesure de lui répondre. Toutefois, le Japonais échoue à une seconde du nouveau champion du monde sur la ligne d’arrivée. 30 secondes plus tard, Perseus Karlström est allé prendre la médaille de bronze. Côté Français, Aurélien Quinion a été le seul marcheur à s’aligner sur l’épreuve qui remplace désormais le 50km marche au programme des Mondiaux. Distancé par le peloton dès les cinq premiers kilomètres, l’élève de Denis Langlois a lissé son effort tout au long de la course pour remonter jusqu’à la quatorzième position, bouclant la distance en 2h28’46’’. Améliorant d’un peu plus d’une minute la meilleure performance de sa carrière établie à Dudince en avril dernier, Aurélien Quinion établit un nouveau record de France de la distance.Masatora Kawano (JAP) 2h23’15’’Perseus Karlström (SUE) 2h23’44’’Brian Daniel Pintado (EQU) 2h24’37’’Xianhong He (CHN) 2h23’45’’Aurélien Quinion (FRA) 2h28’46’’