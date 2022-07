Mondiaux 2022 : Après le 20km marche, Kimberly Garcia Leon s'adjuge le 35km

DOUBLE WORLD CHAMPION

Peru's Kimberly Garcia Leon completes a historic race walking double as she wins the women's 35km in 2:39:16 🇵🇪 #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/21Yw3X7Rjh



— World Athletics (@WorldAthletics) July 22, 2022

Garcia Leon intouchable

ATHLETISME - CHAMPIONNATS DU MONDE / 35KM MARCHE (F)

Classement final - Vendredi 22 juillet 2022

Kimberly Garcia Leon est décidément la reine de la marche à Eugene ! Après avoir apporté au Pérou son tout premier titre mondial en athlétisme à l’occasion du 20km marche, la native d’Huancayo n’a laissé à personne la première médaille d’or décernée sur le 35km. En effet, World Athletics a décidé de mettre de côté la distance historique du 50km récemment ouverte aux femmes afin de faire perdurer la discipline au programme des Jeux Olympiques. Dès les cinq premiers kilomètres, la Péruvienne s’est échappée avec la Polonaise Katarzyna Zdzieblo. Un duo qui a su collaborer afin de creuser l’écart sur la Chinoise Shijie Qieyang, très vite isolée à la troisième place de la course. Kimberly Garcia Leon a alors attendu de passer le cap des quinze kilomètres pour augmenter l’allure et distancer la Polonaise.Après 20 kilomètres, cette dernière a été pointée à onze secondes. Katarzyna Zdzieblo a alors tenté de résiste et a su se rapprocher à moins de dix secondes avec dix tours du circuit d’un kilomètre tracé sur le Martin Luther King Jr Boulevard, à proximité de l’Autzen Stadium, qui accueille les matchs de l’équipe de football américain de l’Université d’Oregon. Toutefois, Katarzyna Zdzieblo a fini par céder et a vu Kimberly Garcia Leon s’envoler vers son deuxième titre de championne du monde. La Péruvienne s’impose avec 47 secondes d’avance sur la Polonaise quand Shijie Qieyang complète le podium à un peu plus d’une minute. Autrement dit, le podium du 35km marche est strictement le même que celui du 20km disputé en début de championnats du monde à Eugene, signe que la hiérarchie de la marche féminine est bien établie.Katarzya Zdzieblo (POL) 2h40’03’’Shijie Qieyang (CHN) 2h40’37’’Antigoni Ntrismpioti (GRE) 2h41’58Raquel Gonzalez (ESP) 2h42’27’’