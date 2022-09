Ligue de Diamant : Fraser-Pryce, Paulino, Rojas et Allman brillent à Zurich

Rojas évidemment !

Ce jeudi marquait la fin de la saison de Ligue de Diamant, du côté de Zurich, et Shelly-Ann Fraser-Pryce, sacrée championne du monde du 100m à Eugene en juillet, a fini en beauté, en égalant le record du meeting en 10"65 pour devancer sa compatriote jamaïcaine Shericka Jackson (10"81) et l’Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou (10"91). Cette même Shericka Jackson qui a ensuite gagné le 200m, dernière épreuve féminine de la soirée, en 21"80 devant les Américaines Gabrielle Thomas (22"38) et Tamara Clark (22"42). La Nigériane championne du monde Tobi Amusan a quant à elle confirmé sa belle saison, en remportant le 100m haies en 12"29. Doublé pour la République dominicaine sur 400m ! La vice-championne du monde Marileidy Paulino l’a emporté en 48"99, battant ainsi son record national, et elle a devancé de près d’une seconde Fiordaliza Cofil. Sur 400m haies, la vice-championne du monde néerlandaise Femke Bol a triomphé en 53"03. Le 800m a quant à lui été remporté par la médaillée de bronze mondiale, la Kenyane Mary Moraa, en 1'57"63,Le 3000m steeple a été gagné par la vice-championne du monde éthiopienne Werkuha Getachew en 9'03"57, alors que le 1500m a été remporté par la championne du monde kenyane Faith Kipyegon en 4'00"44.Quasi-imbattable depuis plusieurs saisons, la Vénézuélienne championne du monde Yulimar Rojas a signé un nouveau succès, en bondissant à 15,28m à son deuxième essai. En cette année forcément spéciale pour le sport ukrainien, le saut en hauteur féminin a apporté un peu de sourire au pays, et ce jeudi,Le concours de la longueur a quant à lui été gagné par la Serbe Ivana Vuleta, avec un bond à 6,97m. Médaillée de bronze à Eugene, l’Américaine Valarie Allman a triomphé au lancer du disque à Zurich avec un jet à 67,77m. Le lancer du javelot a vu l’Américaine Kara Winger prendre sa revanche sur l’Australienne Kelsey-Lee Barber, qui l’avait battue dans l’Oregon, en l’emportant grâce à un jet à 64,98m contre 63,72m pour sa rivale. Rendez-vous l'année prochaine !