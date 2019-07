Ch. France-100m: Les minima pour Vicaut dès les séries

Jimmy Vicaut lance enfin sa saison. Vendredi, en séries du 100m des championnats de France, il a bouclé sa course en 10"02 (+1,4 m/s), ce qui le qualifie pour les Mondiaux.

"Je n’avais pas fait une perf comme ça depuis un petit moment, se réjouit le recordman d'Europe (9"86) sur le site de la Fédération française. La température a un peu chuté avant la course, c’est dommage. Mais samedi, il y aura de la bagarre et ça sera beaucoup mieux. Je voulais me débarrasser des minima, c’est fait. En plus, j’ai bien aimé ma manière de courir." En 10 courses depuis moins de deux mois, il n'était passé qu'une fois sous les 10"10, un 10"07 à Prague (le 3 juin).

Chez les filles, Carolle Zahi améliore aussi le meilleur temps national de l'année en 11"23. Les demi-finales et la finale auront lieu samedi.