Ch.Europe : Le 4x100m français féminin en finale également

Les hommes avaient montré la voie, les femmes ont parfaitement reçu le message et ont emboîté le pas de leurs compatriotes quand leur tour est venu. Comme les frères Zézé, Pablo Mateo et le chef de file Jimmy Vicaut, Floriane Gnafoua, Gémima Joseph, Hélène Parisot et Mallory Leconte, en lice ensuite sur le relais 4x100m féminin dont elle composait le quatuor pour les Bleues, ont répondu présent lors des séries et se sont qualifiés pour la finale. Les quatre Françaises, particulièrement appliquées dans les transmission de témoin, toutes parfaites, ont même fait mieux que les garçons un peu plus tôt en remportant une série qu'elles ont dominée de la première à la dernière seconde de course. Qualifiée avec l'Allemagne et la Pologne (tandis que la Suisse, qui faisait pourtant partie des potentiels médaillables), la France, victorieuse en 43”24 après que Mallory Leconte a résisté avec beaucoup d'autorité à la dernière relayeuse allemande dans la ligne droite, a fait forte impression et peut légitimement espérer grimper sur le podium dimanche.

Gnafoua : "Nous sommes venues pour la médaille"

Un sentiment confirmé ensuite sur France Télévision par Floriane Gnafoua. "On a retransmis le travail que nous avons fait à Boulouris et on a fait tout faire pour remporter une médaille parce que nous sommes venues pour ça." "On a fait un très bon travail au stage de Boulouris, on a eu le temps d'apprendre à se connaître et de travailler les passages et aujourd'hui (vendredi), c'était l'application de tout ce travail, mais notre objectif, c'est la boîte", savourait également Gémima Joseph, tandis que Leconte rappelait que la très belle performance de vendredi lors des séries n'aura de sens que si elle débouche sur une médaille dimanche, et en or de préférence. "On est très contentes d'avoir franchi cette première étape."