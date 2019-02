Allegri donne à la Juventus "de vraies possibilités" de se qualifier

L'entraîneur de la Juventus Turin, Massimiliano Allegri, a estimé samedi que son équipe avait "de vraies possibilités" de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, malgré sa défaite 2-0 face à l'Atlético en 8e de finale aller à Madrid.

"Une chose est sûre, le 12 mars nous serons prêts. Et je pense que nous avons de vraies possibilités de nous qualifier", a déclaré Allegri lors d'une conférence de presse au cours de laquelle il a plus été question de Ligue des Champions que du match de la Juventus à Bologne dimanche en Serie A.

"Le 12 mars, ça sera le grand défi. Que nous allons préparer avec enthousiasme et avec l'adrénaline au maximum. Ca sera une grande soirée et on va tout faire pour passer", a-t-il ajouté.

"On doit se taire et travailler. Les journaux et les tifosi ont le droit de critiquer quand on perd. Les joueurs vont bien et s'entraînent bien. Mais dans le foot comme dans la vie, tout n'est pas toujours tout rose. On doit transformer cette défaite en une occasion de réussir quelque chose d'extraordinaire", a encore estimé le technicien italien.

Pour remonter la pente après la défaite 2-0 du match aller, Allegri aura besoin du meilleur Ronaldo, moyen lors de la première manche.

"Cristiano est le meilleur joueur du monde et il transmet de la sérénité au vestiaire. A Madrid, il a fait un bon match", a assuré Allegri.