NBA: Paul George tout proche d'effectuer ses débuts avec Clippers

"L'encadrement technique et le joueur doivent encore décider ensemble du premier match auquel prendra part" l'autre recrue-phare des Clippers, arrivé cet été en Californie avec Kawhi Leonard, a tweeté mardi le très renseigné journaliste Adrian Wojnarowski.

Pour le club "angelino" aux ambitions de titre, ce retour à la compétition de "PG13" tombe à point nommé. Après dix matches, le bilan est positif avec 7 victoires pour 3 défaites et une 3e place au classement de la très relevée conférence Ouest partagée avec Houston et Utah, juste derrière les Lakers et Denver.

Surtout, pour l'entraîneur Doc Rivers, l'équipe va récupérer une nouvelle arme offensive redoutable, puisque le joueur de 29 ans avait fini troisième meilleur marqueur de la saison passée, avec 28 points de moyenne (et 8,2 rebonds).

De quoi soulager les gros efforts consentis depuis le début du championnat par l'autre star de l'équipe, Kawhi Leonard, qui tourne à 26,9 points, 8,5 rebonds et 5,9 passes décisives par match, tout en ayant été ménagé déjà deux fois pour des douleurs à un genou.