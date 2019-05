Angel Di Maria (3e) et Edinson Cavani (4e) ont très vite marqué, Kylian Mbappé a inscrit un doublé (36e, 56e). Le PSG garde 16 points d'avance sur Lille, vainqueur encore plus large contre Angers (5-0) avec un doublé de Nicolas Pepe (14e, 75e sur penalty) et trois buts d'Ikoné (7e), Jonathan Bamba (69e) et Luiz Araujo (89e). Quant aux Dijonnais, ils ne sont pas encore relégués, avec toujours deux points de retard sur le 18e Caen.