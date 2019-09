Montpellier contrarie l'OM

Après trois succès de rang en championnat, l’OM a calé ce samedi au Vélodrome, neutralisé par une solide équipe de Montpellier (1-1). Dans ce match joué sous la pluie, les Marseillais se sont épargné une douche froide, longtemps menés au score après un but contre son camp du malheureux Sarr (0-1, 17e), et deux fois surpris par un Delort à la précision chirurgicale mais rattrapé dans son élan par la patrouille pour des positions de hors-jeu (11e, 53e). Cela grâce à la persévérance d’un Germain qui en seconde période a récompensé l’allant offensif des Olympiens (1-1, 74e).

Certes tenu en échec, l’OM n’en a pas moins livré un match intéressant sur le plan collectif, très vite confronté à la sortie sur blessure d’Alvaro - son défenseur le plus costaud en ce début de saison – mais pas déstabilisé pour autant. Lopez (3e), Sanson (28e), Benedetto (36e), Payet (80e), Rongier (82e) et Kamara (85e), tous ont eu l’opportunité de faire trembler les filets dans cette partie, mais Rulli et sa défense à cinq têtes ont parfaitement tenu le choc pour obtenir au final un point méritoire.

Un point qui offre provisoirement aux Phocéens la deuxième place de l’élite, et une rencontre riche en enseignements pour un André Villas-Boas qui déplorera néanmoins le manque de sang-froid de ses joueurs dans les toutes dernières minutes. Après un accrochage entre Radonjic et Ferri, Kamara a d’abord vu rouge – comme Ferri - pour avoir voulu faire la police (90e+1). Puis Payet a imité son jeune coéquipier pour des mots doux envers M. Delerue (90e+3). Dommage, le contenu jusqu’alors n’était pas mauvais, voire encourageant. Et l’OM ne dispose pas de nombreuses alternatives pour faire face aux absences à venir.