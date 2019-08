Monaco: Petrov ferme la porte à un départ de Falcao

"Falcao, on veut qu'il reste, a précisé Petrov. C'est un joueur de qualité. Il a fait un très bon travail ici. Lui et le club ont créé une histoire ensemble. Il a manqué beaucoup de buts ici et c'est un très bon professionnel".

A la question de savoir si ce dernier, sous contrat jusqu'en juin 2020, pourrait forcer un départ, comme il l'avait fait en 2014 pour rejoindre Manchester United, Petrov a estimé que c'était très peu probable.

"Il est ambitieux, je le comprends, a dit le dirigeant russe. Il veut jouer la Ligue des champions. On comprend ses ambitions. Mais il est sous contrat et il faut respecter un contrat. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir des soucis."

Petrov qui, ce mercredi matin, a eu une nouvelle réunion avec le joueur, actuellement blessé à la cheville et qui ne devrait pas jouer dimanche contre Nîmes lors de la 3e journée de L1, lui aurait demandé "de rester professionnel et d'honorer son contrat".

Selon différentes sources internes au club de la Principauté, dans ces conditions, et si Falcao, qui possède une offre de Galatasaray pour un contrat jusqu'en 2022, reste performant, le club pourrait alors lui proposer après la fin du mercato estival et avant le mois de décembre, une proposition de prolongation de contrat.

Même si, avec les signatures de Wissam Ben Yedder, de Henry Onyekuru et Islam Slimani, Petrov a indiqué que le mercato du secteur offensif monégasque était terminé, il poursuit toutefois des discussions avec les agents de différents attaquants susceptibles de remplacer Falcao en cas de revirement tardif de la situation, dont Mariano Diaz (Real Madrid), voire Mauro Icardi (Inter Milan).