Mbappé demande qu'un but lui soit attribué, la Ligue lui répond non

On peut s'appeler Kylian Mbappé et se voir refuser des choses. La Ligue (LFP) a rejeté jeudi la demande de la star du Paris SG, qui voulait que le but contre son camp de Vitorino Hilton qu'il a provoqué lui soit attribué, mercredi contre Montpellier (5-1).

"On fait comment pour le 4e but? Vous pouvez me l'offrir pour privilégier l'attaque... et surtout pour pas donner un CSC à Hilton", a écrit sur Twitter le prodige âgé de 20 ans, meilleur buteur de Ligue 1 avec 20 réalisations, une heure après la fin du match.

"Kyky" a cru ouvrir son compteur contre les Héraultais à la 78e minute, en reprenant victorieusement un centre de Layvin Kurzawa. Problème, sa frappe a été déviée par le défenseur brésilien Hilton. Suffisamment pour que la LFP y voit un but c.s.c.

"Les images montrent que sa reprise n'était pas cadrée et que, sans l'intervention de Hilton, le ballon ne prenait pas le chemin des filets. D'où l'attribution de ce but à Hilton contre son camp", a justifié jeudi la commission des compétitions de la LFP, souveraine en la matière.

Mbappé se contentera donc du 5e but, son seul de la soirée, une minute plus tard. Pourtant, là encore, sa tentative a été touchée par Hilton. Mais "comme le tir de l'attaquant du PSG était initialement cadré", selon le même principe, "cela entraîne l'attribution du but au numéro 7 parisien" pour la Ligue.