Valverde avait reçu un carton rouge pour avoir fauché Alvaro Morata partant seul au but à la 115e minute de la finale contre l'Atlético Madrid. Le sacrifice de l'Uruguayen, élu homme du match, a permis au Real de maintenir le score à 0-0 et de s'imposer aux tirs au but.

Il purgera sa sanction samedi, quand le Real, 2e du Championnat d'Espagne ex-aequo avec le leader Barcelone, reçoit Séville, 4e à 5 points, au stade Santiago-Bernabéu pour le compte de la 20e journée de Liga.