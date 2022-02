Rangers (SCO) v Red Star Belgrade (SRB)

Braga (POR) v Monaco (FRA)

Porto (POR) v Lyon (FRA)

Atalanta (ITA) v Bayer Leverkusen (GER)

Sevilla (ESP) v West Ham United (ENG)

Barcelona (ESP) v Galatasaray (TUR)

RB Leipzig (GER) v Spartak Moscow (RUS)

Real Betis (ESP) v Eintracht Frankfurt (GER)



First legs to be played on March 10, although Betis and Sevilla cannot play at home on the same day; Second legs on March 17