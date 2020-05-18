"ابق في بيتك"...نحن نأتيك بالمعلومات الرياضية

بايرن يواصل الصدارة بتفوق بفوزه في اول ظهور بعد العودة، فيما ارسين فينغر يؤكد أن قانون التبديلات الخمسة ايجابي، هذا واكثر في المقال التالي.

بايرن يفوز

بايرن ميونيخ يحقق فوزاً هاماً على يونيون برلين ويبتعد عن دورتموند. المزيد.

التبديلات الخمسة

ارسين فينغر يثني على قانون التبديلات الخمسة. المزيد.

شروط الليغا

رابطة الدوري الإسباني تجيز للأندية تمارين جماعية بمجموعات من 10 لاعبين. المزيد.

قطر ستستأنف كرة القدم

الاتحاد القطري يعلن تاريخ استئناف المنافسات المحلية. المزيد.

برشلونة ولاوتارو

برشلونة يواصل سعيه لضم لاوتارو مارتينيز. المزيد.







اختبر معلوماتك الرياضية

عودة معلقي beIN

رمضان مع beIN

ماذا في الدوري الإيطالي؟

ردود أفعال متناقضة بين أطراف الدوري الإيطالي بشأن استئناف المنافسات، التفاصيل مع عبد المجيد السيباوي من ميلانو..#Allo_beIN #beINSerieA pic.twitter.com/BApuJG9V8R — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 17, 2020

حدث اليوم

في ١٨ مايو ١٩٩٤ أي سي ميلان الإيطالي سحق برشلونة الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وتوج باللقب أمام ٧٠ الف مشاهد في أثينا.



هل تعلم

أن أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا سجلها الفرنسي بافيتمبي غوميس لصالح ليون في مرمى دينامو زغرب وقد احتاج وقتها سبع دقائق فقط لتسجيلها بتاريخ ٧ ديسمبر ٢٠١١، في الدقائق ٤٥، ٤٨ و٥٢. علما أن سجل هدفا رابعا في المباراة التي انتهت فرنسية على حساب المضيف ٧-١.

