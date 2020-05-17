متابعة إيلي المندلق

حقق بايرن ميونخ حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية فوزاً مقنعاً على مستضيفه يونيون برلين بهدفين نظيفين اليوم الأحد في المرحلة 26 من الدوري الألماني لكرة القدم بعد عودته للمنافسات، بدون حضور جماهيري بسبب جائحة فيروس كورونا.

وعزز الفريق البافاري موقعه في صدارة البوندسليغا برصيد 58 نقطة مقابل 54 لبوروسيا دورتموند الذي كان استهل استئناف الدوري بعد توقف شهرين، بفوز عريض على جاره شالكه برباعية نظيفة السبت.

ويستضيف بايرن ميونيخ إينتراخت فرانكفورت السبت المقبل، فيما يحل بوروسيا دورتموند ضيفا على فولفسبورغ في اليوم ذاته قبل أت يلتقي الغريمان في "سيغنال إيدونا بارك" في 26 أيار/مايو الحالي.

التغطية المباشرة

الشوط الثاني

الحكم يعلن نهاية المباراة بفوز ثمين لبايرن بهدفين دون مقابل. البداية كانت بطيئة لمتصدر الدوري الألماني لكن مستوى اللاعبين ارتقى تدريجياً خلال المباراة بعد طول غياب عن المستطيل الأخضر واستطاع ليفاندوفسكي ورفاقه إحداث الفارق في أرض الملعب والابتعاد بالصدارة عن غريمهم بوروسيا دورتموند.

د 90 - البديل فيليكس كروس كاد أن يقلص الفارق بتسديدة قوية بيسراه من مسافة قريبة، لكن نوير تصدى لها ببراعة قبل أن يشتتها الدفاع.

د 89 - توماس مولر يترك مكانه للشاب الفرنسي ميكايل كويزانس.

د 85 - مدرب بايرن يدفع بإيفان بيريسيتش مكان غنابري، وكروس يحل بدلا من بروميل في صفوف يونيون برلين.

د 81 - تبديل في صفوف يونيون، دخول انغفارتسن مكان ميس.

د 80 - الفرنسي بينجامين بافار يرتقي عالياً لكرة ركنية من كيميتش ويسكنها في شباك يونيون برلين! هدف الاطمئنان لرجال المدرب فليك.

د 77 - فرصة أخرى تضيع على بايرن اثر هجمة مرتدة سريعة قادها غنابري، لكن الفرنسي كينغسلي كومان يهدرها بغرابة.

د 72- عرضية خطيرة جداً من ديفيز على الناحية اليسرى إلى توماس مولر بمواجهة حارس يونيون، ولكن كرة مولر تعلو العارضة! هدف ثان محقق يضيع على بايرن!

د 71- الفرنسي كومان يدخل مكان غوريتزكا.

د 70 و71 - تبديلان في صفوف يونيون، دخول أندرسون وغينتنر مكان كل من اوجا واندريخ.

تراجع ملحوظ بأداء الفريقين خصوصاً وسط جو حار يسيطر على العاصمة برلين. الفرص شبه غائبة من الطرفين.

توماس مولر يقدّم أداء عالياً ويربك مدافعي يونيون برلين بتوغلاته وكراته الخطرة أمام المرمى، وبايرن يقدّم مستوى يليق بسمعته ولا تبديلات من الجانبين قبل أقل من ثلاثين دقيقة على نهاية المباراة.

د 50 - حارس يونيون برلين يتألق في التصدي بأطراف أصابعه لتسديدة مولر المحكمة على مقربة منه!

انطلاق الشوط الثاني من دون أي تغيير في التشكيلتين. بايرن يسعى للعودة بالنقاط الثلاث لأن ذلك سيعزز موقعه في صدارة البوندسليغا بعد فوز دورتموند في افتتاح المرحلة على شالكه وتذليل الفارق مع بايرن إلى نقطة واحدة.

الشوط الأول

د 45 +4 -المدافع الفرنسي بينجامين بافار كاد أن يعزز النتيجة بتسديدة قوية بيمناه من مسافة بعيدة، لكن الكرة جانبت القائم الأيسر للحارس رافال غيكيفيتش!

د 40 - النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي ينبري للتنفيذ ويهز شباك يونيون برلين مسجلاً هدفه رقم 26 في الدوري والـ40 في مختلف المسابقات هذا الموسم!

د 39 - الحكم يحتسب ركلة جزاء لصالح بايرن بعد أن ارتكب لاعب يونيون، الصربي نيفين سوبوتيتش خطأ على ليون غوريتسكا داخل المنطقة.

أداء بايرن يرتقي باستمرار وهو الأفضل انتشاراً واستحواذاَ (66% مقابل 34%) وخطورة رغم نتيجة التعادل السلبي حتى الآن

د 22 - كرة خطيرة لبايرن كادت تثمر عن هدف عندما تقدم الظهير الكندي الفونسو ديفيس على الناحية اليسرى وحوّل الكرة أمام المرمى، لكن التدخل الدفاعي في الوقت المناسب أمام مولر أنقذ برلين من هدف محقق!

د 18 - بايرن ميونيخ يهز شباك برلين بقدم توماس مولر، لكن الحكم باستيان دانكرت يلغي الهدف بعد العودة لتقنية المساعدة بالفيديو "في آيه آر" لوجود مولر في وضعية تسلل بعد تلقيه تمريرة رأسية من سيرج غنابري.

د 7 - على ملعب "آن در ألتن فورستيري" في برلين استهل الفريقان الدقائق الخمس الأولى بالضغط الهجومي وأولى الفرص الكبيرة كانت ليونيون برلين في الدقيقة 7 عن طريق النيجيري انطوني اوجا الذي تقدّم نحو المرمى وسدد الكرة قوية جداً علت عارضة الحارس مانويل نوير! أفضلية طفيفة لأصحاب الأرض منذ انطلاق المباراة.

تشكيلة بايرن (4-2-3-1)

تشكيلة يونيون برلين (3-4-2-1)



