مازن الريس

أوقف فيروس كورونا النشاطات الرياضية في معظم دول العالم لكن خطط الأندية لتعزيز صفوفها لم تتوقف ولعل أبرز جدليات سوق الانتقالات القادم سترتبط باحتمال انتقال الأرجنتيني لاوتاور مارتينيز من إنتر إلى برشلونة الإسباني.

وأثبت لاوتارو مارتينيز هذا الموسم أنّه يستحق الاستحواذ على اهتمام أكبر الأندية في العالم خاصة مع تمكنه من سدّ الفراغ الذي تركه مواطنه ماورو إيكاردي المنتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي على سبيل الإعارة.

وكقصة تشابه إلى حدّ كبير صراعات برشلونة لإعادة البرازيلي نيمار أو الظفر بخدمات الإيطالي فيراتي يبدو أن الإدارة المتخبطة بتعاقداتها ستسير على ذات النهج قبل حسم ملف مارتينيز سواء بالإيجاب أو السلب.



وكيل مارتينيز متحمس وإدارة إنتر متماسكة



وخرج اليوم السبت ألبيرتو ياكو وكيل لاوتارو مارتينيز بتصريحات مشجعة لعشاق برشلونة، خاصة وأنّه قد تحدث بشكل مباشر عن مغريات لعب موكله مع النادي الكاتالوني.

وقال ألبيرتو عن مارتينيز: " (مع برشلونة)، من لا يحب اللعب بجوار ليونيل ميسي"، مؤكداً في السياق ذاته أنّ مارتينيز استمتع كثيراً عند لعبه مع ميسي في المنتخب واصفاً ذلك بالحلم.

لكن تصريحات الموكل الذي شدد على أهمية قرار إدارة إنتر في مستقبل مارتينيز قابلها ردّ حاسم من الأرجنتيني الآخر خافيير زانيتي نائب الرئيس بقوله إنّ المهاجم القناص سيجد مستقبله في صفوف النيراتزوري.

وقال زانيتي: "أرى لاوتارو سعيداً في إنتر، هو متوافق مع النادي، أرى مستقبله مع النيراتزوري".

لماذا لاوتارو مارتينيز؟



مع أنّ استعادة نيمار وبريق الـMSN هو الحلم الأبرز لبرشلونة في سوق الانتقالات المقبل بعد أن منعت تفاصيل صغيرة انتقال جوهرة البرازيل لقلعة كامب نو في الصيف الفائت، لكن طرح اسم مارتينيز يبدو مغرياً أيضاً في حال استمرار نيمار مع باريس سان جيرمان.



ويستطيع صاحب الـ22 عاماً اللعب كمهاجم ثانٍ خلف سواريز أو شغل مركز النجم الأوروغوياني أيضاً في حال تراجع مستواه أو غيابه للإصابة ولعل عمره الصغير يمنحه المزيد من المزايا باعتباره يمثل مستقبل بطل الليغا في السنوات المقبلة.

وتمكن مارتينيز من تجاوز الضغوط التي فرضها رحيل إيكاردي وتكيّف مع فلسفة جديدة بطلها كونتي مختلفة كلياً عن أفكار مدربه السابق سباليتي فسجّل 16 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم.

من ينافس برشلونة على مارتينيز؟



وفقاً لأرقامه المميزة ومغريات ضمّ مارتينيز الكثيرة فإنّ برشلونة لن يكون الفريق الوحيد الذي سيحاول التعاقد معه، إذ سيلاقي منافسة شرسة من ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنكليزي وغيرهما من الأندية المتحفزة.

ويسعى ريال مدريد جاهداً لإيجاد بديل مناسب لمهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة أو هداف يقوم بمساعدته، خاصة وأن صفقة الصربي يوفيتش لم تنجح بالقدر المتوقع.

وتكمن مشكلة إنتر في الحفاظ على مارتينيز بالتقارير الواردة عن وجود شرط جزائي سيتم تفعيله في حزيران/ يوليو المقبل تصل قيمته إلى 111 مليون يورو وهي قيمة في المتناول لدى معظم الأندية الكبرى في أوروبا.

الجدلية تتلخص ببقاء مارتينيز مع إنتر أو رحيله فقط، حيث أنّ مهمة كونتي ستكون صعبة جداً بإقناع قائد ثورة إنتر الجديد بالصبر سنة إضافية لتحقيق حلم إعادة الدوري لخزائن الأفاعي، خاصة وأنّ لقب النسخة الحالية (لو استكملت) يبدو أقرب ليوفنتوس أو لاتسيو.