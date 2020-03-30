قرار لوتارو مارتينيز يُخرج أندية عدة من السباق !

وتحدثت مصادر ايطالية بأن مارتينز - 22 عاماً - أعرب للصيني ستيفين زهانغ، رئيس انتر ميلان، بأنه مهتم بمشروع الفريق الإيطالي وأنه لن يرحل لفريق أوروبي آخر إلا اذا جاء عرض رسمي من فريق برشلونة.

وسيكون قرار الدولي الأرجنتيني باللعب لفريق برشلونة بمثابة رسالة لأندية أوروبية كبيرة تسعى للفوز بخدمات المهاجم، الذي سجل 11 هدفاً خلال 22 مباراة في الـ"سيري أ"، المطلوب بشدة في مانشستر سيتي الانكليزي وريال مدريد الاسباني.

وسيكون فريق برشلونة مطالباً بتوفير 111 مليون يورو من أجل كسب توقيع لوتارو مارتينز الذي يرغب بشدة في مجاورة مواطنه ليونيل ميسي الذي عبّر عن اعجابه به في مناسبات عدة.

فيدال أحد الحلول

سيكون اللاعب التشيلي أرتورو فيدال، أحد الحلول في هذه الصفقة نظراً لتمسك مدرب انتر، أنطونيو كونتي، بخدمات اللاعب الذي لا يلعب أساسياً في الفريق الاسباني وتربطه علاقة خاصة مع المدرب الذي أشرف على تدريبه في فريق يوفنتوس.

وقد تحمل الأيام القادمة اتفاقاً بشأن انتقال مارتينز إلى برشلونة مقابل مبلغ مالي هام ورحيل فيدال الى الـ"نيراتزوري".