خبر منتظر لعشاق ريال مدريد - حلم كاسيميرو وكانتي يقترب من التحقق

متابعة مازن الريس

وأوضحت الصحيفة أنّ تمسك تشيلسي الإنكليزي بنجمه الفرنسي لم يعد كما كان، وبات بالإمكان قبول الفريق اللندني بعرض مناسب يقدمه ريال مدريد.

وارتبط كانتي أكثر من مرة بالانتقال إلى ريال مدريد لكن تمسك إدارة البلوز باللاعب المتوّج مع بلاده بلقب كأس العالم 2018 جعل الأمر معقداً جداً، نظراً لدوره المحوري في أفكار المدراء الفنيين المتعاقبين على تشيلسي.

تمويل سوق تشيلسي

تعتبر ذا صن أنّ بيع كانتي إلى ريال مدريد بسعر يصل لقرابة 72 مليون جنيه إسترليني سيسهل على تشيلسي تمويل صفقتي الألماني هافرتز من باير ليفركوزن وبين تشيلويل نجم ليستر سيتي.

ويحتاج تشيلسي لقرابة 150 مليون جنيه إسترليني للصفقتين ويجد في بيع كانتي المطلوب بشدة في سوق الانتقالات الخيار الأنسب لخلق التوازن في حساباته المالية.

ويتنافس مع تشيلسي العديد من الأندية على هافرتز ومن بينهم ريال مدريد، لكن حظوظ البلوز تبدو الأوفر وفقاً للصحف البريطانية.

حاجة ريال مدريد

ويبحث الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد وفقاً لوسائل الإعلام عن المزيد من الجودة في خط وسط فريقه خاصة عقب تقدم الكرواتي لوكا مودريتش في السن وعدم ثبات مستوى البرازيلي كاسيميرو.

وغالباً ما يرتبط ريال مدريد بلاعبي خط الوسط من نجوم الصف الأول أمثال كانتي وبوغبا نظراً لعدم قدرة العديد من جماهيره على انتظار نضج فالفيردي وسيبايوس وغيرهما.



ويملك ريال مدريد علاقة طيبة بإدارة تشيلسي بعدما أعار للأخير الكرواتي كوفاسيتش قبل بيعه، كما جلب من صفوف تشيلسي نجميه البلجيكيين تيبو كورتوا وإيدين هازار.

ويعود ريال مدريد إلى زخم المباريات الأحد المقبل عندما يلاقي ضيفه إيبار في الدوري الإسباني فيما سيلعب تشيلسي الذي يقاتل للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، مضيفه أستون فيلا في الحادي والعشرين من الشهر الحالي.