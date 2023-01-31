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الدوري الإنكليزي الممتاز
ميركاتو

آخر أخبار الميركاتو الشتوي – 2023

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تواصلت حركة الأندية العالمية خاصة في قارة أوروبا لإتمام صفقات الانتقال والتعاقدات اللازمة لتدعيم صفوفها وذلك قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية بنهاية يوم 31 – كانون الثاني/يناير 2023.

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وشهدت الساعات الأخيرة الحديث المتواصل عن عدد كبير من الصفقات الكبرى التي ينتظر إتمامها بين لحظة وأخرى فيما حسمت بعض الصفقات اللافتة لعل أبرزها انتقال الدولي المغربي عز الدين أوناحي إلى مارسيليا الفرنسي قادماً من مواطنه أنجيه فيما تمكن نيوكاسل ظاهرة الموسم الحالي في الدوري الإنكليزي الممتاز من إتمام التعاقد مع مهاجم نادي إيفرتون أنتوني جوردون في صفقة طويلة الأجل.

وضمن الدوري الإنكليزي الممتاز أيضاً أعلن ليدز أنّه ضم لاعب الوسط الأميركي ويستون ماكيني من يوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة.

فيما تحدثت مصادر متعددة عن اقتراب ظهير مانشستر سيتي، الدولي البرتغالي جواو كانسيلو من الانتقال إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة مع إمكانية البيع النهائي.

وفيما يلي أبرز أخبار الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي

الاتحاد السلوفاكي يكشف انتقال شكرينيار إلى باريس سان جيرمان

نيوكاسل يتعاقد مع أنتوني جوردون من إيفرتون

ليستر سيتي يعلن التعاقد مع الجناح البرازيلي تشي تشي

مارسيليا يعلن رسمياً ضم الدولي المغربي عز الدين أوناحي إلى صفوفه

تشلسي يتعاقد مع الظهير الفرنسي غوستو

التونسي عيسى العيدوني ينتقل رسمياً إلى أونيون برلين

الميركاتو الشتوي
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