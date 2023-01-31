آخر أخبار الميركاتو الشتوي – 2023

وشهدت الساعات الأخيرة الحديث المتواصل عن عدد كبير من الصفقات الكبرى التي ينتظر إتمامها بين لحظة وأخرى فيما حسمت بعض الصفقات اللافتة لعل أبرزها انتقال الدولي المغربي عز الدين أوناحي إلى مارسيليا الفرنسي قادماً من مواطنه أنجيه فيما تمكن نيوكاسل ظاهرة الموسم الحالي في الدوري الإنكليزي الممتاز من إتمام التعاقد مع مهاجم نادي إيفرتون أنتوني جوردون في صفقة طويلة الأجل.

وضمن الدوري الإنكليزي الممتاز أيضاً أعلن ليدز أنّه ضم لاعب الوسط الأميركي ويستون ماكيني من يوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة.

فيما تحدثت مصادر متعددة عن اقتراب ظهير مانشستر سيتي، الدولي البرتغالي جواو كانسيلو من الانتقال إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة مع إمكانية البيع النهائي.

وفيما يلي أبرز أخبار الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي

الاتحاد السلوفاكي يكشف انتقال شكرينيار إلى باريس سان جيرمان

نيوكاسل يتعاقد مع أنتوني جوردون من إيفرتون

ليستر سيتي يعلن التعاقد مع الجناح البرازيلي تشي تشي



مارسيليا يعلن رسمياً ضم الدولي المغربي عز الدين أوناحي إلى صفوفه



تشلسي يتعاقد مع الظهير الفرنسي غوستو

التونسي عيسى العيدوني ينتقل رسمياً إلى أونيون برلين