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الدوري الإنكليزي الممتاز
ميركاتو

بيليرين يترك برشلونة للالتحاق بسبورتينغ

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ترك الظهير الإسباني هكتور بيليرين فريقه برشلونة للالتحاق بالدوري البرتغالي حيث سيدافع عن ألوان سبورتينغ، وفق ما أعلن الناديان مساء الثلاثاء قبل دقائق معدودة على إقفال باب الانتقالات الشتوية.

Reuters

وأفاد سبورتينغ أن ابن الـ27 عاماً الذي خاض 4 مباريات دولية فقط مع المنتخب الإسباني بين 2016 و2020، وقّع عقداً معه حتى نهاية الموسم الحالي من دون أن يعطي المزيد من التفاصيل، كما حال برشلونة الذي بدأ فيه اللاعب مسيرته في الفرق العمرية قبل أن ينضم لأرسنال الإنكليزي عام 2011.
 

ميركاتو برشلونة سبورتينغ هيكتور بيليرين
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