بيليرين يترك برشلونة للالتحاق بسبورتينغ

وأفاد سبورتينغ أن ابن الـ27 عاماً الذي خاض 4 مباريات دولية فقط مع المنتخب الإسباني بين 2016 و2020، وقّع عقداً معه حتى نهاية الموسم الحالي من دون أن يعطي المزيد من التفاصيل، كما حال برشلونة الذي بدأ فيه اللاعب مسيرته في الفرق العمرية قبل أن ينضم لأرسنال الإنكليزي عام 2011.

