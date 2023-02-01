نوتنغهام فوريست يضم نافاس وشيلفي

وجاء نافاس من باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة للفترة المتبقية من الموسم 2022-2023.

وخاض الحارس الكوستاريكي البالغ من العمر 36 عامًا، 110 مباريات مع منتخب بلاده وشارك في ثلاث نسخ متتالية من نهائيات كأس العالم FIFA بما في ذلك في قطر . كما خاض 71 مباراة مع باريس سان جيرمان.

كما انضم لاعب خط الوسط الإنكليزي شيلفي في عقد مدته سنتان ونصف إذ يبقى في النادي حتى صيف عام 2025.

سيرتدي جونجو القميص رقم 6 خلال فترة وجوده في فريقه الجديد.

وقال جونجو شيلفي: "إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا. بمجرد أن اكتشفت أن فورست مهتم، لفت انتباهي على الفور ولم أستطع الانتظار للوصول إلى هنا.