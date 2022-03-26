وتناوب على تسجيل أهداف "الطواحين" كل من ستيفن بيرخوين (16 و71) وناثان آكي (29) وممفيس ديباي (38 من ركلة جزاء).

في المقابل وقّع يانيك فيسترغارد (20) وكريستيان إريكسن (48) هدفي الدنمارك.

وتأتي المواجهة في إطار استعدادات الطرفين لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وشهدت الموقعة المثيرة عودة النجم كريستيان إريكسن إلى صفوف المنتخب الدنماركي بعد إصابته بسكتة قلبية في يورو 2020.

وكان الدنماركي (30 عاماً) سقط أرضاً خلال مباراة منتخب بلاده الأولى في المسابقة القارية ضد فنلندا في حزيران/يونيو الماضي، واحتاج إلى إعادة إنعاش على أرض الملعب قبل أن يستكمل تعافيه في المستشفى، حيث تم تثبيت جهاز تنظيم دقات القلب داخل جسمه.

ولم يفوّت نجم خط الوسط، الذي دخل بديلاً لزميله يسبر ليندستروم في الدقيقة 46 من اللقاء، فرصة تجديد العهد مع الدنمارك ليبصم على هدفه الـ37 في مباراته الـ110 مع منتخب بلاده.

يذكر أنّ إريكسن، الذي تقمّص سابقاً ألوان أياكس أمستردام الهولندي وتوتنهام الإنكليزي وإنتر الإيطالي، قد عاد إلى المنافسات نهاية شهر شباط/فبراير الماضي مع فريقه الجديد برينتفورد الإنكليزي.