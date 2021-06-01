وافتتحت كرواتيا التسجيل عبر إيفان بيريشيتش (24)، لكن التعديلات الكثيرة التي أجراها المدرب زلاتكو داليتش بعد استراحة الشوطين أثرت على أداء أصحاب الأرض ما سمح لأرمينيا بإدراك التعادل عبر ويبيمار أنغولو (72).

وتخوض كرواتيا مباراة استعدادية أخرى أصعب بكثير الأحد ضد بلجيكا في بروكسل، قبل أن تبدأ مشوارها في النهائيات القارية في 13 الشهر الحالي على ملعب "ويمبلي" في لندن ضد إنكلترا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويخوض لوكا مودريتش ورفاقه المباراتين التاليتين في المجموعة في غلاسكو يومي 18 و22 حزيران/يونيو ضد تشيكيا واسكتلندا توالياً.

وتقام نهائيات كأس أوروبا في 11 مدينة أوروبية احتفالاً بالذكرى الستين لانطلاقها، علما بأن النسخة الحالية كانت مقررة الصيف الماضي لكنها أرجئت بسبب تداعيات فيروس كورونا.

تعادل بولندا وروسيا

وفي مباراة ودية أخرى ضمن الاستعدادات لـ"يورو 2020" تعادلت بولندا مع ضيفتها روسيا بهدف لمثله.

وبادر المنتخب البولندي بافتتاح التسجيل عبر جاكوب شفيرتشوك (4) إلاّ أنّ فياتشيسلاف كارافاييف أدرك التعادل لنظيره الروسي (21).

ودياً أيضاً تعادلت سلوفاكيا مع بلغاريا ومقدونيا الشمالية مع سلوفينيا بذات النتيجة (1-1)، في المقابل فازت كوسوفو على سان مارينو (4-1).