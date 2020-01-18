هزم ليون مضيفه نانت بنتيجة كبيرة 4-3 يوم السبت ليتأهل إلى دور الستة عشر من مسابقة كأس فرنسا.

وسجّل شيركي ثنائية لصالح الفائز (1 و9) فيما أضاف تيريه وديمبيلي الهدفين الثالث والرابع (37 و69)، بينما تكفل البلجيكي إيموند بالهدف الأول لنانت (16) ثم انتفض في الدقائق الأخيرة وسجّل له سوزا والنيجيري سيمون هدفين (83 و87)، إلا أنّ الوقت لم يسعفه بإدراك التعادل.

وشهد هذا الدور تأهلاً منطقياً لأندية الدرجة الأولى إذ صعد نيس على حساب ريد ستار من الدرجة الثالثة 2-1 وكذلك الحال بالنسبة إلى ليل الفائز 2-0 على جونفرفيله (خامسة)، كما تأهل سانت إيتيان عقب الفوز بصعوبة على باريس إف سي من الدرجة الثانية 3-2 وستراسبورغ على أنغولمه من الرابعة 5-1.