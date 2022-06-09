

كارل توكو إيكامبي تمكن من التسجيل من مخالفة مباشرة في الدقيقة الثلاثين ليتصدر منتخب الكاميرون المجموعة الثالثة بثلاث نقاط.

ولم يخض المنتخب الكاميروني المباراة الأولى التي كانت ضد كينيا بعد أن تمت معاقبتها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفي المجموعة السابعة، حققت مالي فوزها الثاني تواليًا عندما تغلبت على مضيفها جنوب السودان 3-1.

وكان منتخب جنوب السودان البادئ بالتسجيل بفضل النيران الصديقة عندما تابع مدافع متز الفرنسي كيكي كوياتيه كرة بالخطأ في مرمى منتخب بلاده (29).

وانتظرت مالي الشوط الثاني لإدراك التعادل عبر مهاجم سالزبورغ النمسوي محمد كامارا (59)، وتلقت ضربة موجعة بطرد مهاجمها وفريق لوريان الفرنسي ابراهيما كونيه في الدقيقة 78.

وفشل جنوب السودان في استغلال النقص العددي في صفوف مالي التي نجحت في قلب الطاولة بهدفين متأخرين في الوقت بدل الضائع بواسطة البديلين مهاجم سالزبورغ سيكو كويتا (90+3) ولاعب وسط الأهلي المصري أليو ديانغ (90+5).



وانفردت مالي بالصدارة برصيد 6 نقاط.