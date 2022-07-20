الاتحاد العراقي يتراجع عن فكرة دوري المحترفين من قبل beIN SPORTS July 20, 2022 15:07 3:31 دقيقة تراجع الاتحاد العراقي لكرة القدم عن فكرة إقامة دوري المحترفين للموسم الجديد وقرر تنظيم مسابقة الدوري العام بمشاركة عشرين نادياً. تقارير إخبارية الاتحاد العراقي لكرة القدم -آخر الفيديوهات 0:29 دقيقة وصول بعثة ريال مدريد إلى لوس أنجلوس 0:25 دقيقة المنتخب اللبناني إلى نصف النهائي 0:24 دقيقة تشوريتش يبلغ ربع نهائي بطولة هامبورغ 0:54 دقيقة نوال المتوكل: "فخورة بإنجاز برشم والبقالي" 3:23 دقيقة أرقام مميزة في بطولتي أوروبا وإفريقيا 0:42 دقيقة الاتحاد النرويجي يعلن إقالة مدرب منتخب السيدات 0:43 دقيقة غوارديولا يؤكد انتقال زينتشينكو إلى آرسنال 0:33 دقيقة أتلتيكو مدريد يستأنف تدريباته في الولايات المتحدة 3:31 دقيقة الاتحاد العراقي يتراجع عن فكرة دوري المحترفين 0:40 دقيقة ناغيلسمان ينتقد سياسة برشلونة التعاقدية