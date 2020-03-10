متابعة: مازن الريس

أخبار فيروس كورونا وتأثيره على النشاطات الرياضية لم تتوقف في الأيام القليلة الماضية إذ بدأ التعامل يأخذ طريقاً أكثر جدية في ظلّ استمرار الأزمة التي سببها هذا الفيروس.

وتشير آخر أخبار فيروس كورونا الصادرة الثلاثاء في العاشر من أذار/مارس إلى اتخاذ كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا لقرارات حاسمة في سبيل الحد من تضرر الناس عبر متابعتهم للنشاطات الرياضية المقامة في تلك الدول.

ونورد في الأسطر التالية أهم الأحداث الرياضية التي تأثرت بفيروس كورونا سواء من خلال إلغائها أو تأجيلها أو إقامتها بغياب الجماهير.

اتخذت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم الثلاثاء قراراً بإقامة كل مباريات الدرجتين الأولى والثانية من دون جمهور حتى 15 أبريل للحد من انتشار فيروس كورونا.



وفي بلد مجاور هو إسبانيا ستقام المرحلتان المقبلتان من الدوري الاسباني لكرة القدم دون جماهير، بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت رابطة الدوري الثلاثاء أيضاً.

وقالت رابطة الدوري في بيان: "وفقاً لتعليمات المجلس الأعلى للرياضة، ستقام مباريات الدرجتين الأولى والثانية وراء أبواب موصدة لمدة أسبوعين، ستبقى الرابطة على اتصال مستمر بوزارة الصحة والمجلس الأعلى للرياضة للالتزام بالتوصيات والقرارات من أجل حماية صحة المشجعين، اللاعبين، موظفي الأندية والإعلاميين... في ظل أزمة كوفيد-19"، إذ أدى الفيروس الى إصابة 1220 شخصاً في اسبانيا ووفاة 29 حتى يوم الثلاثاء.

وصلت عدوى إقامة المباريات خلف أبواب موصدة إلى الدوري الألماني لكرة القدم، حيث أصبحت المواجهة المقررة الأربعاء بين بوروسيا مونشنغلادباخ وكولن أولى المباريات التي تقام دون جمهور في تاريخ البوندسليغا، بحسب ما أعلنت مدينة مونشنغلادباخ الثلاثاء.



من جهته أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي تعليق كل الأنشطة الرياضية في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا من ضمنها دوري كرة القدم "سيري آي".

وقال كونتي في مؤتمر صحافي: "لا توجد أسباب لاستمرار المباريات والأحداث الرياضية وأنا أعني دوري كرة القدم، أنا آسف لكن يتعين على جميع أنصار اللعبة (تيفوزي) أن يأخذوا علماً بذلك".

وأضاف: "سأقوم بالتوقيع على مرسوم يمكن تلخيصه بالتالي "سأبقى في المنزل، إيطاليا بأسرها ستكون منطقة محمية".

بريطانيا ترفض اتخاذ القرارات

نفى وزير الثقافة والإعلام والرياضة البريطاني أوليفير داودين إمكانية اتخاذ قرارات تقضي بتأجيل أحداث رياضية في بريطانيا، أو حظر المشاركات الجماهيرية في هذا التوقيت على غرار دول أخرى في أوروبا وبقية العالم.



وأشار في تصريحات لوسائلِ إعلام محلية، إلى أنه من غير المرجح أن تتأثر مباريات كرة القدم والأحداث الرياضية المختلفة في المملكة المتحدة بفيروس كورونا في المستقبل القريب.

أعلن نادي بازل السويسري لكرة القدم، أنّه لن يتمكن من خوض مباراة إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في 19 آذار/مارس الجاري، ضد أينتراخت فرانكفورت الألماني في مدينته بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكتب النادي في تغريدة على تويتر "مباراة الإياب (19 مارس)، في ثمن نهائي يوروبا ليغ ضد أينتراخت لن تقام في بازل بسبب تفشي فيروس كورونا في سويسرا".

وقررت السلطات الإسبانية إقامة مباراة إشبيلية وضيفه روما الإيطالي، في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي دون جمهور خوفاً من تفشي فيروس كورونا.

وتم اتخاذ القرار بعد الرجوع للبنود الخاصة بصحة السكان المنصوص عليها في القانون الإسباني.

من جهته أعلن فريق لاسك النمساوي أنّ مواجهته المرتقبة أمام العملاق الإنكليزي مانشستر يونايتد والتي ستقام الخميس الثاني عشر من آذار/مارس الحالي ستكون من دون جمهور.



وفي دوري أبطال أوروبا ستقام مباراة برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي في إياب الدور ثمن النهائي الأسبوع المقبل خلف أبواب موصدة بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن الناديان الثلاثاء.

وأشار النادي الكاتالوني عبر حسابه على "تويتر"، إلى أن "مباراة دوري أبطال أوروبا المقررة الأربعاء 18 آذار/مارس بين برشلونة ونابولي ستقام خلف أبواب موصدة في ملعب كامب نو"، وذلك بعد التشاور مع السلطات الصحية في برشلونة.

وفي ذات المسابقة فرض فيروس كورونا حضوره مجدداً بعد أن كان سبباً مباشراً في حرمان الجمهور من حضور مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني في إياب ثمن النهائي المقررة الأربعاء وكذلك كان الحال بالنسبة لمباراة فالنسيا الإسباني وأتالانتا الإيطالي المقررة الثلاثاء.

وفي ذات السياق أعلن بايرن ميونيخ الألماني أنّ مباراته مع تشيلسي الإنكليزي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون بلا جمهور أيضاً.

أخبار فيروس كورونا والنشاطات الدولية مع آخر التحديثات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان رسمي الإثنين تأجيل مباريات الشهر الحالي وشهر يونيو من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وقرّر فيفا أن يتم تأجيل مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا 2023 والتي كانت مقررة بين 23 و31 أذار/ مارس الحالي، وبين 1و9 حزيران/يونيو القادم على أن يتم تحديد التواريخ الجديدة لاحقاً.

وكذلك أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم الثلاثاء أنّ مباراة ودية دولية مقررة بين ألمانيا وإيطاليا في نورمبرغ في 31 أذار/مارس ستقام خلف أبواب مغلقة بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.



تقرّر أن تدور مباراة الدور الحاسم ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 بين سلوفاكيا وجمهورية أيرلندا المقررة ليوم 26 أذار/مارس الجاري دون جماهير بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

أعلن وزير الصحة الجزائري أن ما تبقى من مباريات الدوري المحلي ستلعب من دون جمهور..

قرّر الاتحاد العراقي لكرة القدم الإثنين أنّ مباريات الدوري المحلي سترجأ بدءاً من الأربعاء بسبب الأوضاع الصحية الراهنة في بعض المحافظات في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر الاتحاد السوري لكرة القدم الأحد أنّه قام بتأجيل النشاط الكروي لكافة البطولات المحلية بكل الفئات اعتباراً من 10 اذار/مارس الجاري وحتى 15 نيسان/أبريل المقبل، وذلك تخوفاً من تفشي فيروس كورونا المستجد.



وقررت وزارة الرياضة السعودية الجمعة تعليق الحضور الجماهيري في جميع الأحداث الرياضية في كافة الألعاب اعتباراً من السبت وحتى إشعار آخر، على أن تتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة، وذلك تخوفاً من انتشار الفيروس.



وكانت قد دعت وزارة الشباب والرياضة اللبنانية الجمعة إلى تعليق كافة الأنشطة الرياضية حتى نهاية أذار/مارس الجاري، كإجراء احترازي للوقاية من انتشار كورونا.



وكذلك فعل الاتحاد المصري لكرة القدم بقرار حظر الحضور الجماهيري في جميع مباريات مسابقاته بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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