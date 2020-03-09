ولفتت اللجنة في بيان لها إلى أنه سيتم السماح بحضور 100 ضيف معتمد فقط من اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة بين 24 تموز/يوليو والتاسع من آب/أغسطس.

كما من المقرر إجراء تجربة المراسم الاربعاء من دون حضور شعبي.

وبحسب البيان فإن بطاقات اعتماد وسائل الإعلام لحفل إيقاد الشعلة ستقتصر على عدد "محدود للغاية" من المراسلين.

وأضاف البيان "نحث رؤساء بلديات المدن التي ستمر الشعلة في طرقاتها أو تمكث فيها خلال الليل، على اتباع تعليمات وزارة الصحة والهيئة الوطنية للصحة العامة".

وبحسب التقاليد المعتمدة فإن إيقاد الشعلة يتم في أثينا، لتنطلق بعدها مسيرتها في الأراضي اليونانية، قبل تسليمها إلى منظمي أولمبياد طوكيو في حفل آخر في 19 آذار/مارس على ملعب باناثينايكوس في أثينا.

من جهتها، أكدت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو في بيان أنها "ستخفض حجم وفدها المسافر قدر الإمكان".

وأبدت اللجنة اليابانية امتنانها "للجهود التي تبذلها جميع الأطراف المعنية لضمان أن تحصل المراسم مع الأخذ بعين الاعتبار التدابير الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اليونانية ضد فيروس كورونا".

وستمر مسيرة الشعلة في اليونان عبر 37 مدينة و15 موقعاً أثرياً تغطي 3500 كلم و842 ميلاً بحرياً، وسيتناوب على حملها 600 عداء.

وكانت الحكومة اليونانية قد أعلنت الأحد أن كل الاحداث الرياضية خلال الأسبوعين المقبلين ستقام بدون جمهور بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19".

وستقام مباراة أولمبياكوس وولفرهامبتون الإنكليزي الخميس ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على ملعب كاريسكاكيس، خلف أبواب موصدة.