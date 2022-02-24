"يويفا" يدين الحرب الروسية على أوكرانيا من قبل beIN SPORTS February 24, 2022 15:56 أدان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الحرب الروسية على أوكرانيا وذلك في أول بيان رسمي له. AFP UEFA shares the international community’s significant concern for the security situation developing in Europe and strongly condemns the ongoing Russian military invasion in Ukraine. Full statement: ⬇️ — UEFA (@UEFA) February 24, 2022 الاتحاد الأوروبي لكرة السلة السابق تعليق منافسات الدوري الأوكراني اقرأ التالي شالكه يعلن إزالة شعار شركة روس اقرأ آخر الأحداث February 24, 2022 17:48 لاعبون برازيليون يطالبون بلادهم بالمساعدة February 24, 2022 17:42 الحكومة المغربية تقرر فتح الملاعب للجماهير February 24, 2022 17:37 تاعرابت لم يحسم موقفه بشأن الانضمام لمنتخب المغرب February 24, 2022 17:20 بيان يطلب نقل مباريات ملحق المونديال من روسيا February 24, 2022 16:09 وزير الرياضة البولندي يحذر من الذهاب إلى موسكو February 24, 2022 16:04 شالكه يعلن إزالة شعار شركة روسية من قميصه February 24, 2022 15:56 "يويفا" يدين الحرب الروسية على أوكرانيا February 24, 2022 13:59 الإعلان الرسمي غداً .. نقل نهائي دوري الأبطال February 24, 2022 12:04 تعليق منافسات الدوري الأوكراني February 24, 2022 11:24 رئيس الاتحاد السويدي يستبعد اللعب مع روسيا