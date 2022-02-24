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كرة القدم

"يويفا" يدين الحرب الروسية على أوكرانيا

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أدان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الحرب الروسية على أوكرانيا وذلك في أول بيان رسمي له.

AFP

 

 

الاتحاد الأوروبي لكرة السلة
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