"يويفا" يدين الحرب الروسية على أوكرانيا

من قبل beIN SPORTS February 24, 2022 15:56 أدان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الحرب الروسية على أوكرانيا وذلك في أول بيان رسمي له.