نبيل معلول يخرج عن صمته في مسألة تدريبه لمنتخب سوريا

متابعة: مازن الريس



خصّ الكابتن نبيل معلول مدرب منتخب تونس السابق موقع beIN SPORTS اليوم السبت بتصريحات حصرية بشأن احتمال تدريبه منتخب سوريا في الفترة المقبلة.

وقال محلل قنواتنا والمدرب الذي قاد تونس للتأهل إلى كأس العالم 2018، إنّ المفاوضات مع الاتحاد السوري لكرة القدم لم تحسم بعد وأن المحادثات لا زالت أولية موضحاً أن التفاهم كان كبيراً جداً مع المسؤولين عن الكرة السورية"، وهو ما سبق وأكّده عبد القادر كردغلي رئيس لجنة المنتخبات وعضو الاتحاد السوري.

وأضاف صاحب الـ57 عاماً: "تفاهمنا بشأن الكادر وجميع التفاصيل، هناك توافق كبير، كان استقبالهم ملفتاً وأنا أقدّر ذلك بكل تأكيد، هناك بعض الأمور التي ما زالت قيد الدراسة".

وتابع: "الكادر المقترح ثلاثة من جانبي وثلاثة سوريين، هناك اتفاق بشأن التحضيرات والخطة المستقبلية".

العائق المادي

وكان الكردغلي قال في تصريحات سابقة أمس الجمعة: "نحن ومعلول على توافق كبير، الشق المادي هو العائق الوحيد، مشيراً إلى أنّ ملف مدرب منتخب سوريا سيغلق خلال أيام".

فيما أجاب معلول عن هذا التفصيل بالإجابة عن شروطه المادية إن كانت تعجيزية أو لا: "شروطي المادية ليست تعجيزية، هناك فارق طفيف بين ما أطلبه وما عرضه الاتحاد، إن شاء الله الأمور تسير في الطريق الصحيح".

وسبق لنبيل معلول خوض العديد من التجارب التدريبية الناجحة أبرزها الفوز مع الترجي بثلاثية تاريخية متمثلة بلقب دوري أبطال إفريقيا والدوري التونسي والكأس 2011.

طموحات معلول كبيرة

وفي ردٍّ يتعلق بفكرته عن منتخب سوريا قال معلول مدرب منتخب الكويت السابق: "لدي صورة كاملة عن منتخب سوريا وواضحة، لدي جميع المباريات، أملك الإحصائيات الكاملة".



وفيما يتعلق بطموحاته مع منتخب سوريا: "إذا كان منتخب سوريا غير قادر على الذهاب بعيداً في التصفيات لم أكن لأقبل بالدخول في مفاوضات لتدريبه، ذهبت مع تونس إلى كأس العالم ولا يمكنني أن أفكر بتجربة إذا لم أكن أعرف أنها قادرة على النجاح".

ويعيش عشاق المنتخب السوري في حال ترقب لمعرفة اسم مدرب المنتخب الجديد بعد عدم التوصل لاتفاق مع المدرب السابق فجر إبراهيم بسبب مدة العقد.



وتصدر منتخب سوريا مجموعته الأولى بالعلامة الكاملة وبرصيد 15 نقطة من خمس مباريات بفارق 8 نقاط عن الصين التي لعبت مباراة أقل، إذ بات تأهل نسور قاسيون إلى الدور الثالث مسألة وقت فقط منطقياً.

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