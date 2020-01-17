عدنان حمد يتحدث عن طرح اسمه لتدريب منتخب سوريا

حاوره: مازن الريس

نفى عدنان حمد محلل قنواتنا في لقاء حصري أجري الثلاثاء أن يكون تلقى أي عرض لتدريب منتخب سوريا في الأيام القليلة الماضية: "شاهدت على وسائل التواصل الاجتماعي ذكر اسمي لتدريب منتخب سوريا، لكنني لم أتلق أي اتصال رسمي من الاتحاد السوري لكرة القدم لأجل ذلك".

وتدور الكثير من الشائعات بشأن عدم تجديد عقد مدرب سوريا الحالي فجر إبراهيم وذلك بعد أن عرض عليه فترة التمديد لستة أشهر والتي رفضها إبراهيم في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام سورية.

وأجاب عدنان حمد (58 عاماً) عن موقفه في حال تلقيه عرض لتدريب منتخب سوريا: "أعتقد بأن سوريا تمتلك الكثير من المواهب المميزة وتدريب منتخب نسور قاسيون أمر مثير للاهتمام خاصة بعد الاقتراب من التأهل إلى كأس العالم 2018، لكنني بكل صراحة لا أحب الحديث في الفرضيات لأنني لم أتحدث مع الاتحاد السوري الحالي بشأن ذلك".

ولم يصدر أي شيء رسمي من اتحاد كرة القدم السوري بشأن مدرب منتخب سوريا القادم، إذ يبقى هذا الملف الأكثر جدلاً بالنسبة للكرة السورية حالياً.

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ويتصدر المنتخب السوري مجموعته بـ15 نقطة من خمس مباريات بفارق 8 نقاط عن الصين التي لعبت مباراة أقل، وذلك ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال عدنان حمد الذي سبق له تدريب منتخبات العراق والأردن والبحرين والعديد من الأندية العربية، إنّه تلقى اتصالاً رسمياً وحيداً لتدريب منتخب سوريا كان منذ عدة سنوات في فترة استلام صلاح رمضان لرئاسة الاتحاد السوري لكرة القدم.

وفيما يتعلق ببطولة آسيا الأولمبية الجارية حالياً والتي وصل إلى دورها ربع النهائي أربعة منتخبات عربية قال حمد :" أتمنى مشاهدة منتخب عربي على الأقل في أولمبياد طوكيو، هناك العديد من المنتخبات العربية الجيدة المشاركة في البطولة وبإمكانهم الوصول إلى نصف النهائي ومن ثم الأولمبياد".

وستلعب سوريا مع أستراليا وكوريا الجنوبية مع الأردن والسعودية وتايلاند والإمارات وأوزبكستان في ربع نهائي البطولة الآسيوية الأولمبية المقامة في تايلاند.