حصري: ثلاثة أيام تحسم مسألة تدريب نبيل معلول لمنتخب سوريا

متابعة: مازن الريس

وقال السيد عبد القادر كردغلي رئيس لجنة المنتخبات وعضو الاتحاد السوري لكرة القدم إنّ مسألة التعاقد مع الكابتن نبيل معلول لتدريب منتخب سوريا قد وصلت إلى أمتارها الأخيرة وأنّ الحسم بات قريباً جداً.

وأوضح الكردغلي أسطورة الكرة السورية في تصريحات خصّ بها beIN SPORTS: "اجتمعنا مع الكابتن نبيل معلول وتباحثنا العديد من الأمور، إلا أنّ التعاقد معه رسمياً لم يحسم بعد".

وأضاف: "نحن ومعلول على توافق كبير في العديد من الأمور لكن الشق المادي هو العائق الوحيد، حسم هذه القضية سيكون خلال ثلاثة أيام كحد أقصى".

وسبق لنبيل معلول (57 عاماً) خوض العديد من التجارب التدريبية لعل أبرزها قيادة تونس إلى كأس العالم 2018 والفوز مع الترجي بثلاثية تاريخية متمثلة بلقب دوري أبطال إفريقيا والدوري التونسي والكأس 2011.

ويعيش الشارع الرياضي السوري في حال ترقب لمعرفة اسم مدرب منتخب سوريا القادم بعد عدم التوصل لاتفاق مع المدرب السابق فجر إبراهيم بسبب مدة العقد.

وعرض الاتحاد السوري على إبراهيم التوقيع حتى نهاية الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2022 وكأس آسيا 2023 إلا أنّه رفض العرض الأمر الذي دفع الاتحاد للتفكير بخيار آخر قبل عودة إبراهيم عن قراره، إذ جاءت هذه العودة بعد فوات الآوان.

ودفع تواجد الكردغلي في الاتحاد السوري الذي يرأسه حاتم الغايب جماهير الكرة السورية للتفاؤل نظراً لخبرة الاثنين على المستويين الفني والإداري.

وتصدر منتخب سوريا مجموعته الأولى بالعلامة الكاملة وبرصيد 15 نقطة من خمس مباريات بفارق 8 نقاط عن الصين التي لعبت مباراة أقل، إذ بات تأهل نسور قاسيون إلى الدور الثالث مسألة وقت فقط منطقياً.