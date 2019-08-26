مجموعة "إينيوس" البريطانية تستحوذ على نادي نيس الفرنسي

ونقل النادي الجنوبي في بيان عن راتكليف قوله "كان المسار طويلاً للوصول إلى هنا، لكن كنا مصممين على إنجاز عملية شراء النادي".

وتابع: "من خلال استثمار منطقي ومدروس، نريد أن نجعل من نيس نادياً قادراً على المشاركة بشكل منتظم في المسابقات الأوروبية، وأن يكون على وجه الخصوص قادراً على تقديم الأداء" المطلوب في المنافسات.

وكانت سلطات المنافسة الفرنسية قد منحت في 21 آب/أغسطس الحالي، الضوء الأخضر لعملية الاستحواذ على النادي المملوك منذ العام 2016 من قبل مجموعة مستثمرين أميركيين وصينيين.

وضم راتكليف بذلك إلى محفظته نادياً ثانياً لكرة القدم، بعدما استحوذ في 2017 على نادي لوزان-سبور السويسري (درجة ثانية).

كما استحوذت "إينيوس" في آذار/مارس الماضي على ملكية فريق "سكاي"، أحد أبرز الفرق المشاركة في منافسات الدراجات الهوائية، والذي بات يحمل اسمها.

ويعد راتكليف من أثرى أثرياء المملكة المتحدة، وتقدر ثروته بنحو 18,15 مليار جنيه استرليني (19,83 مليار يورو)، بحسب تصنيف نشر في أيار/مايو 2019.