تعثّر مُحبط لبايرن ميونيخ قبل الاستحقاق الأوروبي

من جهته، خرج ليفركوزن بنقطة ثمينة من ملعب "أليانز أرينا" بقي فيها في المركز الثالث مع 45 نقطة، خلف بوروسيا دورتموند (50) الذي لن يلعب الأسبوع الحالي بسبب وجود حالات كوفيد-19 في نادي ماينتس الذي كان يفترض أن يواجهه.

ويستهل ليفركوزن أسبوعاً حاسماً، حيث سيلاقي أيضاً أتالانتا الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الخميس المقبل، قبل أن يلعب أمام كولن الثامن في الدوري الأحد المقبل.

ولم تكن المباراة حماسية في بدايتها، إلى أن افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق المدافع نيكلاس سوله الذي قابل كرة مشتتة خطأ من دفاع ليفركوزن وسددها مباشرة في الشباك (18).

وبعد 18 دقيقة من هدف البافاريين، تحصل ليفركوزن على ركلة حرة على الجانب الأيمن، فحولها كرم ديميرباي أرضية إلى منطقة الجزاء، وحاول مولر إبعادها، لكنه حوّلها بالخطأ في مرمى فريقه (36). وهو اول هدف يسجله مولر خطأ في مرمى فريقه خلال مسيرته بعد ان خاض 615 مباراة في صفوف الفريق البافاري.

وهذه هي المباراة الأولى لمولر منذ أكثر من أسبوعين، إذ غاب عن تشكيلة فريقه لإصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية.



لايبزيغ ينجو ويبقى رابعاً

من جهته حافظ لايبزيغ على مركزه الرابع بفضل لاعبه الإسباني أنجلينو الذي أدرك له التعادل 1-1 أمام ضيفه فرايبورغ في الأنفاس الأخيرة.

في مباراة أخرى، تراجع أونيون برلين بفارق أربع نقاط عن لايبزيغ وفرايبورغ، بتلقيه خسارته الرابعة في خمس مباريات بالدوري الألماني، وهذه المرة أمام وخسر 1-0 أمام فولفسبورغ، بهدف عكسي سجله النيجيري تايوو أوونيي في الدقيقة الرابعة والعشرين.

وبقي هرتا برلين في منطقة الهبوط بعدما خسر 4-1 على أرضه أمام أينتراخت فرانكفورت، بينما خسر غرويتر فورث متذيل الترتيب 2-1 أمام بوخوم.