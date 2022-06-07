المنتخب السنغالي يقتنص فوزاً صعباً من رواندا

حقق المنتخب السنغالي بطل إفريقيا فوزاً بشق الأنفس على مستضيفه المنتخب الرواندي بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم الثلاثاء في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية عشر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

وسجل نجم ليفربول الإنكليزي ساديو ماني هدف النقاط الثلاث من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وهو الانتصار الثاني لأبطال إفريقيا في التصفيات بعد الفوز على بنين 3-1 افتتاحاً.

الفوز الثاني لبوركينا فاسو

من جانبه حقق منتخب بوركينا فاسو فوزه الثاني توالياً بتغلبه على مضيفه إسواتيني 3-1 الثلاثاء على ملعب "سوكر سيتي" في جنوب إفريقيا، وذلك ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

ورفعت بوركينا فاسو رصيدها في الصدارة إلى 6 نقاط أمام الرأس الأخضر الفائز على توغو 2-صفر، فيما تحتل إسواتيني المركز الثالث مع نقطة متساويةً مع توغو متذيلة الترتيب.

وكانت بوركينا فاسو فازت على الرأس الأخضر 2-صفر افتتاحاً، فيما تعادلت اسواتيني أمام توغو 2-2.

تقدم أصحاب الأرض عبر سابيلو ندزينيسا 64، قبل أن يقلب المنتخب البوركينابي الطاولة بفضل هدفين من مهاجم لوريان الفرنسي دانغو واتارا (69 و75)، فيما أضاف ستيفان عزيز كي الثالث (85) بعد دقيقة من طرد مدافع اسواتيني ليندو مخونتا بالبطاقة الصفراء الثانية.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، عوّض منتخب الرأس الأخضر خسارته افتتاحاً بفوزه على توغو 2-صفر، سجلهما مهاجم الفيصلي السعودي جوليو تافاريس (10) وجاميرو مونتيرو (90+4).

في منافسات المجموعة الثامنة، فازت زامبيا على جزر القمر 2-1.

سجل للفائز إينوك مويبو (45+2) وكينغز كانغوا (88)، وللخاسر الفاردو بن (13).