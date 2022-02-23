الفرنسي جيريس مدرباً لمنتخب كوسوفو

وقال الفرنسي البالغ 69 عاماً إنه يتطلع "بفارغ الصبر لتولي مهمة الإشراف على المنتخب الكوسوفي" المصنف 109 في تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا"، مضيفاً "لاعبو كوسوفو يتمتعون بالمهارات الفنية ويحبون الاستحواذ على الكرة، وهو أسلوب أحبه".

وبعد تألقه كلاعب لاسيما في صفوف بوردو الذي خاض معه 593 مباراة ويبقى حتى هذا اليوم هدافه التاريخي بـ181 هدفاً، انتقل جيريس الى التدريب عام 1995 للإشراف على تولوز قبل أن يحل في القارة الإفريقية لتدريب منتخبات الغابون، مالي، السنغال وأخيراً تونس.

وسيحل جيريس في تدريب منتخب كوسوفو بدلاً من السويسري برنار شالاند الذي أقيل من منصبه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويبدأ جيريس مهامه الجديدة بمباراتين وديتين الشهر المقبل ضد سويسرا وبوركينا فاسو.