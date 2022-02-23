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كرة القدم

الفرنسي جيريس مدرباً لمنتخب كوسوفو

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أعلن الاتحاد الكوسوفي لكرة القدم الأربعاء عن تعيين الفرنسي ألان جيريس، الفائز مع بلاده بلقب كأس أوروبا 1986، مدرباً جديداً لمنتخبه الوطني بعقد يمتد حتى عام 2023.

Reuters

وقال الفرنسي البالغ 69 عاماً إنه يتطلع "بفارغ الصبر لتولي مهمة الإشراف على المنتخب الكوسوفي" المصنف 109 في تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا"، مضيفاً "لاعبو كوسوفو يتمتعون بالمهارات الفنية ويحبون الاستحواذ على الكرة، وهو أسلوب أحبه".

وبعد تألقه كلاعب لاسيما في صفوف بوردو الذي خاض معه 593 مباراة ويبقى حتى هذا اليوم هدافه التاريخي بـ181 هدفاً، انتقل جيريس الى التدريب عام 1995 للإشراف على تولوز قبل أن يحل في القارة الإفريقية لتدريب منتخبات الغابون، مالي، السنغال وأخيراً تونس.

وسيحل جيريس في تدريب منتخب كوسوفو بدلاً من السويسري برنار شالاند الذي أقيل من منصبه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويبدأ جيريس مهامه الجديدة بمباراتين وديتين الشهر المقبل ضد سويسرا وبوركينا فاسو.

كوسوفو آلان جيريس
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