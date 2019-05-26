العهد يحرز لقب كأس لبنان ويحقق الثنائية

وضم العهد اللقب إلى لقب الدوري الذي أحرزه هذا الموسم أيضاً، ليحقق الثنائية الثانية توالياً، علما بأنه بدأ الموسم بلقب كأس السوبر على حساب غريمه النجمة.

ويأمل الفريق الأصفر في تحقيق رباعية تاريخية بحال تمكن من إحراز لقب كأس الاتحاد الآسيوي للمرة الأولى لنادٍ لبناني، وسيواجه الوحدات الأردني في الدور نصف النهائي لمنطقة غرب آسيا.

في المقابل، كان الأنصار يمنّي النفس باستعادة طعم الألقاب وتعزيز رقمه القياسي في كأس لبنان التي توج بلقبها 14 مرة آخرها عام 2017.

وجاءت المباراة قوية من الطرفين، برغم الحذر الذي ساد في الشوط الاول اذ كانت الفرص قليلة ولم يختبر الحارسان. وأخطر الفرص كانت تسديدة جناح العهد أحمد زريق الزاحفة وارتدت من القائم الأيمن (28).

وفي الشوط الثاني اندفع الأنصار نحو الهجوم عبر السنغالي حاج ماليك تال الذي أقلق دفاع العهد والحارس مهدي خليل الذي تصدى بدوره للعديد من الفرص كما تصدت العارضة لرأسية السنغالي (74).

وبعدها منح زريق الفوز للعهد بتسجيله الهدف الوحيد من تسديدة قوية زاحفة بيسراه من داخل المنطقة الى يسار الحارس حسن مغنية إثر عرضية من البلغاري مارتن توشيف (76).