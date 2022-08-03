الصربي ألكسندر إليتش مدرباً لمنتخب لبنان

وجاء في بيان نشر عبر الموقع الرسمي للاتحاد اللبناني على الإنترنت اليوم الأربعاء: "قررت اللجنة التنفيذية في الاتحاد اللبناني لكرة القدم في اجتماعها اليوم التعاقد مع المدرب الصربي ألكسندر إليتش لقيادة منتخب لبنان للسنوات الثلاث المقبلة خلفاً للمدرب التشيكي إيفان هاشيك".

ومن المقرر أن يصل المدرب الصربي مطلع الأسبوع المقبل إلى بيروت لتوقيع العقد ومباشرة مهامه التدريبية.

وتابع البيان: "سبق لإليتش (53 عامًا) تدريب نادي الشرطة العراقي وحقق معه كأس السوبر العراقي في العام 2019 كما كانت له تجارب سابقة في الدوري السعودي منها الرائد وأهلي جدة والذي حقق معه لقب على كأس الملك 2011 ".

ويستعد منتخب لبنان للمشاركة في كأس آسيا الصيف المقبل.