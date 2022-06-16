إعادة النظر في العقوبات المسلطة على القوة الجوية

وجاء في البيان: "اجتمعت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدَم، اليوم، وناقشت طلبَ مُراجعة القرارِ المُقدم من الأمانةِ العامّة لاتحادِ الكرة بشأنِ قرار لجنةِ الانضباط المُرقم 117 في ٢٠٢٢/٦/١٦ والخاصّ بمباراةِ فريقي القوة الجوية والزوراء التي أقيمت في ملعبِ الشعب الدوليّ بتاريخ (١٣/٦/٢٠٢٢) ضمن الدورِ ربع النهائيّ لبطولةِ كأس العراق، وذلك لظهورِ أدلةٍ جديدةٍ في القضيةِ واجِبة النظر وفق المادة ١/١٣٣ انضباط، وقد اطلعت اللجنةُ على مُحتوياتِ القرص المُدمج المُقدم مع الطلبِ، وتبينَ للجنة أن هناك حالاتٍ وأدلةً جديدةً واجبة النظر لم تكن مُتوفرةً للجنةِ عند صُدورِ القرار، فقررت اللجنةُ قبولَ الطلب، وقَضتْ بما يلي:

1-إيقاف تَنفيذ العُقوبَة الصادرة بحقِ نادي القوة الجويّة الوارِدة في القرارِ 117 في ٢٠٢٢/٦/١٦ لحِين الاطلاعِ على جميع الأدلةِ والحالاتِ التي حدثت في المُباراة.

2-قرّرت اللجنة استضافةَ مُشرف المباراة والمُنسق الأمنيّ للمباراةِ يوم الاثنين المُوافق (٢٠/٦/٢٠٢٢) في الساعة الثانية عشرة ظهراً."

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد العراقي قد أصدرت عقوبات انضباطية ومالية بحق نادي القوة الجوية على خلفية أحداث مباراة الكلاسيكو مع الزوراء.

العقوبات تضمنت حرمان الفريق من اللعب على أرضه المفترضة وجماهيره لخمس مباريات مع فرض غرامةٍ ماليةٍ مُقدارها عشرة ملايين دينار عراقي، وتحميله الأضرار التي حدثت في ملعب الشعب الدوليّ حسب ما تقرره لجنة التحقيق المشكلة من قبل وزارة الشباب والرياضة.

كما قررت اللجنة استدعاء كل من مدرب نادي القوة الجويّة (قحطان جثير)، ورئيسي رابطتي مشجعي القوة الجويّة والزوراء للحضور أمام لجنة الانضباط يوم الاثنين المقبل.

