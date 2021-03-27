أفضل لاعب في يورو 2004 رئيساً للاتحاد اليوناني

وحمل زاغوراكيس (49 عاماً) ألوان منتخب بلاده في 120 مباراة دولية بين 1994 و2007.

قال نائب وزير الرياضة ليفتيريس أفغيناكيس "قاد المنتخب الوطني إلى القمة في كأس أوروبا 2004، ويجب أن يقود الآن إعادة بناء كرتنا بمساعدة فيفا (الاتحاد الدولي) ويويفا (الاتحاد الأوروبي)".

وزاغوراكيس عضو في البرلمان الأوروبي عن الحزب الحاكم المحافظ منذ 2014.

وحققت اليونان مفاجأة مدوية في كأس أوروبا عندما أحرزت اللقب باداء متحفظ من مدربها الالماني أوتو ريهاغل.

حمل زاغوراكيس قائد المنتخب في 2004، ألوان أندية كافالا (1988-1992)، باوك (1992-1998 و2005-2007)، ليستر سيتي الإنكليزي (1998-2000)، أيك اثينا (2000-2004) وبولونيا الايطالي (2004-2005).

كما تبوأ منصب رئيس نادي باوك بين عامي 2007 و2012.