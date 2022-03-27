يبقى موعد قرعة كأس العالم FIFA قطر 2022™ أحد أكثر التفاصيل التي يبحث عنها عشاق المستديرة حول العالم وسط ترقب كبير للحظة بدء هذا الحدث الفريد.

وازدادت أهمية موعد قرعة كأس العالم لاحتمالية وجود مواجهات قوية جداً في دور المجموعات، خاصة وأنّ معظم المنتخبات الكبرى قد ضمنت تأهلها إلى كأس العالم وستنقسم على عدة مستويات وفقاً لتصنيف كل منها لدى الفيفا.

وستشهد الأيام القادمة الكشف عن تأهل المنتخبات المتبقية إلى كأس العالم بعد ضمان أكثر من النصف التواجد في المونديال القطري، رفقة صاحبة الأرض.

موعد قرعة كأس العالم



تحدد موعد قرعة كأس العالم بأن يكون في الأول من نيسان/أبريل المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

ومع أنّ موعد قرعة كأس العالم الفعلي سيكون في السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة لكن قنواتنا ستقوم بتغطية استثنائية حتى قبل ساعات من سحب قرعة المونديال.

تواكب قنواتنا الحدث الكبير بتغطية استثنائية إذ خصّصت ست قنوات من بينها قناة مفتوحة لتقريبكم من قرعة كأس العالم.

وستنقل قرعة كأس العالم على قنوات beIN SPORTS 1 و beIN SPORTS 1 PREMIUM وbeIN SPORTS 1 ENGLISH، إضافة إلى القناة الإخبارية ونقلها بتقنية 4K دون أن ننسى قناة beIN SPORTS 1 France

ما هي قوانين سحب قرعة كأس العالم؟



سيعتمد الاتحاد الدولي على تصنيفه العالمي الصادر في 31 آذار/مارس الجاري، خلال فعالية سحب القرعة التي ستُجرى في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

وسيتضح لـ 29 منتخباً من أصل 32 منتخباً مشاركاً المجموعات التي سيتنافس فيها، وطريق كل منها إلى نهائي البطولة.

ويشارك في النهائيات 4.5 منتخبات من آسيا (نصف مقعد يعني خوض أحد المنتخبات ملحقاً دولياً)، 5 من إفريقيا، 3.5 من كونكاكاف، 4.5 من أميركا الجنوبية، 0.5 من أوقيانوسيا، 13 من أوروبا وقطر الدولة المضيفة.

وتشير إجراءات سحب القرعة إلى توزيع 28 منتخباً متأهلاً وفقاً لمبدأ رياضي معتمد على الأوعية الأربعة (1 لـ 4) بناءً على التصنيف العالمي، وذلك بعد انتهاء المباريات المؤهلة للبطولة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وسيكون منتخب قطر في الوعاء الأول تصنيف (A1) بصفته ممثلاً للدولة المضيفة، وينضم إليه أفضل سبعة فرق متأهلة وفقاً للتصنيف.

وسيجري وضع المنتخبات التي تكون ضمن المستوى الثاني بناءً على التصنيف في الوعاء رقم 2، والفرق التي في المستوى الثالث في الوعاء رقم 3، في حين سيضم الوعاء رقم 4 المنتخبات التي تأتي في المستوى الرابع إضافة إلى المنتخبين اللذين سيتأهلان من المواجهتين القاريتين الحاسمتين (آسيا - أميركا الجنوبية/ كونكاكاف - أوقيانوسيا)، إضافة إلى المنتخب الذي سيتأهل من الملحق الأوروبي.

وتستضيف قطر يومي 13 و14 حزيران/يونيو المقبل المباراة الحاسمة بين خامس قارة آسيا وخامس تصفيات أميركا الجنوبية وكذلك المباراة الفاصلة بين رابع كونكاكاف وبطل تصفيات أوقيانوسيا.

ومن المقرر تحديد آخر منتخب ملتحق بكأس العالم مع نهاية تصفيات أوروبا المؤهلة للحدث الكروي الأكبر في العالم بين شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو المقبلين.

وسيجري توزيع منتخبات كل اتحاد قاري على المجموعات (8 مجموعات)، بحيث لا يشارك منتخبان من نفس الاتحاد القاري في مجموعة واحدة، باستثناء أوروبا الممثلة بثلاثة عشر منتخباً، حيث سيتنافس منتخبان أوروبيان في خمس مجموعات من أصل ثمانية.

وعلى الرغم من أن القرعة النهائية ستحدد المجموعات، إلا أن جدول المباريات النهائي سيتم تأكيده بعد توزيع المباريات على الاستادات، وتحديد أوقات المباريات لكل يوم من أيام المنافسات.