المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ بلغ عددها تسعة منتخبات لحظة كتابة هذه الأسطر ومن ضمنها قطر صاحبة الأرض، ولم يعرف أيّ من الفرق المتأهلة إلى مونديال قطر سواء من قارة أفريقيا أو آسيا عبر التصفيات حتى الآن وكذلك الحال بالنسبة لتصفيات الكونكاكاف.

وبلغ عدد الفرق المتأهلة إلى كأس العالم سبعة منتخبات من قارة أوروبا ومنتخب وحيد من أميركا الجنوبية عبر التصفيات وآخر من آسيا كمستضيف، وما تزال بعض البطاقات بانتظار وقت الحسم، الذي بات قريباً جداً.

كيف تم توزيع بطاقات المنتخبات التي تبحث عن التأهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™؟

سيبلغ عدد المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ 32 منتخباً على أن تأتي من جميع القارات، بعد أن تم تقسيم البطاقات بنسب متفاوتة نظراً لمستويات الدول المشاركة في التصفيات وبطولاتها وتصنيفها.

وتنافست الدول الأوروبية على 13 بطاقة سيعرف البعض منها بشكل مباشر والبعض الآخر سيكشف عنه بعد خوض الملحق الأوروبي.

كما تتنافس منتخبات آسيا على أربع بطاقات ونصف (بعيداً عن تأهل قطر مستضيفة المونديال)، أما في إفريقيا فهناك خمس بطاقات، وأربع بطاقات ونصف بالنسبة لأميركا الجنوبية وثلاث بطاقات ونصف بالنسبة للكونكاكاف وأخيراً نصف بطاقة لأوقيانوسيا.

