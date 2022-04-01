وأتى منتخب قطر المستضيف في مجموعة واحدة مع هولندا والسنغال بطلة إفريقيا الأمر الذي قد يزيد من صعوبة المهمة على أصحاب الأرض.

وسيكون أمام منتخب فرنسا حامل اللقب مهمة صعبة بعد وقوعه في المجموعة الرابعة مع منتخب الدنمارك القوي.

أما منتخب البرازيل أكثر المنتخبات تتويجاً بالبطولة بخمسة ألقاب فجاء في مجموعة ضمت سويسرا التي تصدرت مجموعتها في التصفيات على حساب إيطاليا.



قرعة كأس العالم لحظة بلحظة

قرعة كأس العالم - المجموعات الكاملة:



المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا.

المجموعة الثانية: إنكلترا - إيران - أميركا - الفائز من مباراة ويلز وأوكرانيا/اسكتلندا.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا - بيرو وأستراليا/الإمارات - الدنمارك - تونس.

المجموعة الخامسة: إسبانيا -الفائز من مواجهة كوستاريكا ونيوزيلندا - ألمانيا - اليابان.

المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال -غانا - الأوروغواي - كوريا الجنوبية.

أبرز الأحداث خلال حفل قرعة كأس العالم:

ديشان المتوّج بلقب المونديال كمدرب ولاعب يحمل كأس العالم ويسلمه مع الطفل ديدييه الذي انتشرت له صورة شهيرة في نهائي كأس العالم 2018 وهو على ظهر والده في المدرجات.



الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر: "أرحب بكم جميعاً بمناسبة إجراء قرعة كأس العالم، ستكون هذه البطولة أول حدث كبير يوحد العالم بعد الجائحة، سنقدم نسخة مونديالية استثنائية، أتطلع معكم للاستمتاع بهذا الحدث الكبير، أتمنى للجميع التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

كلمة إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: "يا لها من أحاسيس جميلة أن نكون هنا ونحن نقترب من كأس العالم، مرحباً بكم جميعاً في مراسم قرعة كأس العالم الذي تحتضنه دولة قطر، هذه النسخة ستكون النسخة الأجمل والأحسن، سيكون المهرجان كروياً وسنشهد حضور أكثر من 3 ملايين شخص يتوافدون إلى دولة قطر".



الاستماع إلى أغنية (هيّا) التي ستكون واحدة من الأغاني الرسمية لكأس العالم.



الفنانة المصرية الشهيرة شريهان تلقي كلمة مليئة بالمشاعر خلال حفل قرعة كأس العالم.



الكشف عن تعويذة مونديال قطر 2022، اضغط للمزيد.

رسمياً بدء حفل قرعة كأس العالم الذي انطلق الآن في العاصمة القطرية الدوحة.



وصول الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إلى مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات الذي يحتضن مراسم قرعة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.

معلومة: المنتخبات الآسيوية الأربعة التي تأهلت بشكل مباشر إلى كأس العالم الماضية ضمنت تواجدها بشكل مباشر أيضاً في كأس العالم الحالية لتضاف إلى قطر المستضيفة، نتحدث عن إيران وكوريا الجنوبية والسعودية واليابان، (سيطرة).

منتخبان من قارة إفريقيا وصلا إلى كأس العالم الماضية لكنهما لن يتواجدا في المونديال الحالي (مصر ونيجيريا).



الإسباني فليكس سانشيز مدرب قطر أفاد في تصريحات لقنواتنا عن حماسه الشديد قبل سحب قرعة كأس العالم التي تنطلق بعد أقل من ساعة من الآن.

معلومة: منذ استحداث نظام خروج المغلوب في دور الـ16 عام 1986، جميع المنتخبات التي توّجت باللقب تصدرت مجموعتها في دور المجموعات.

توافد أساطير العالم إلى قطر لحضور حفل قرعة كأس العالم مثل ديشان مدرب فرنسا المتوّج مع بلاده بلقب مونديال النسخة السابقة ولويس إنريكي مدرب إسبانيا والإيطالي ديل بييرو والأوروغوياني فورلان وغيرهم.

الإسباني روبيرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا شدّد في تصريحات لقنواتنا على قدرة المنتخب البلجيكي في الفوز بلقب كأس العالم.





منتخب ألمانيا في وضع صعب بعد وقوعه في المستوى الثاني تصنيفاً حيث سيواجه أحد منتخبات المستوى الأول قطر (المستضيفة) أو فرنسا (حاملة اللقب) أو البرازيل أو بلجيكا أو الأرجنتين أو إنكلترا أو إسبانيا أو البرتغال.

- الحماس يزداد رويداً رويداً مع بقاء أقل من ساعتين على انطلاق عملية سحب قرعة كأس العالم.

تذكر أيضاً عدم إمكانية وقوع منتخبين من مستوى واحد في مجموعة واحدة بسبب قوانين القرعة.

علينا أن نتذكر دوماً استحالة وقوع منتخبين من ذات القارة في مجموعة واحدة باستثناء القارة الأوروبية بسبب قوانين سحب القرعة.

هل يمكننا توقع أن تسفر القرعة عن مجموعة تضم منتخبين عربيين؟ على الورق ذلك ممكن بتواجد قطر والمغرب أو قطر وتونس أو المغرب والسعودية أو تونس والسعودية في مجموعة واحدة.



سننقل لكم أحداث سحب قرعة كأس العالم لحظة بلحظة حتى قبل اكتمال المجموعات، إذ سنذكر أين سيقع كل منتخب في كل مجموعة ومن سيرافقه في مجموعته توالياً.



ما هي قوانين سحب قرعة كأس العالم؟

اعتمد الاتحاد الدولي على تصنيفه العالمي الصادر في 31 آذار/مارس الماضي، خلال فعالية سحب القرعة التي جرت في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

ويشارك في النهائيات 4.5 منتخبات من آسيا (نصف مقعد يعني خوض أحد المنتخبات ملحقاً دولياً)، 5 من إفريقيا، 3.5 من كونكاكاف، 4.5 من أميركا الجنوبية، 0.5 من أوقيانوسيا، 13 من أوروبا وقطر الدولة المضيفة.

وأشارت إجراءات سحب قرعة كأس العالم إلى توزيع 28 منتخباً متأهلاً وفقاً لمبدأ رياضي معتمد على الأوعية الأربعة (1 لـ 4) بناءً على التصنيف العالمي، وذلك بعد انتهاء المباريات المؤهلة للبطولة بعيداً عن الملحق.

تصنيف الفيفا ومستويات المنتخبات المشاركة في كأس العالم

وكان منتخب قطر في الوعاء الأول تصنيف (A1) بصفته ممثلاً للدولة المضيفة، وانضم إليه أفضل سبعة منتخبات متأهلة وفقاً للتصنيف.

ووضعت المنتخبات التي كانت ضمن المستوى الثاني بناءً على التصنيف في الوعاء رقم 2، والفرق التي في المستوى الثالث في الوعاء رقم 3، في حين ضمّ الوعاء رقم 4 المنتخبات التي جاءت في المستوى الرابع إضافة إلى المنتخبين اللذين سيتأهلان من المواجهتين القاريتين الحاسمتين (آسيا - أميركا الجنوبية/ كونكاكاف - أوقيانوسيا)، إضافة إلى المنتخب الذي سيتأهل من الملحق الأوروبي.

وجرى توزيع منتخبات كل اتحاد قاري على المجموعات (8 مجموعات)، بحيث منع مشاركة منتخبين من نفس الاتحاد القاري في مجموعة واحدة، باستثناء أوروبا الممثلة بثلاثة عشر منتخباً.

وضمّت المستويات التي اعتمد عليها الفيفا وفقاً للتصنيف قبل سحب قرعة كأس العالم:

المستوى الأول: قطر (المستضيف)، فرنسا (حاملة اللقب)، البرازيل، بلجيكا، الأرجنتين، إنكلترا، إسبانيا، البرتغال

المستوى الثاني: هولندا، ألمانيا، الدنمارك، سويسرا، أوروغواي، كرواتيا، المكسيك، الولايات المتحدة.

المستوى الثالث: السنغال، إيران، اليابان، المغرب، صربيا، بولندا، كوريا الجنوبية، تونس.

المستوى الرابع: كندا، الكاميرون، السعودية، الإكوادور، غانا، والفائز من مباراة ويلز وأوكرانيا/اسكتلندا، والفائز من مواجهة بيرو وأستراليا/الإمارات، والفائز من مواجهة كوستاريكا ونيوزيلندا.

