بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول على تقدّم الضيوف بهدف دون رد

محاولات محتشمة من هنا وهناك لكن النتيجة على حالها

الدقيقة 25: ماركوس راشفورد يفتتح النتيجة لمصلحة مانشستر يونايتد من ركلة جزاء

بداية حذرة من الفريقين ومحاولة كل طرف السيطرة على وسط الميدان

بداية المباراة

تشكيلة تشيلسي

Jorginho captains the Blues tonight! ⓒ



Here's our #CHEMUN team in full... 👊 pic.twitter.com/oMTYGg1MFk — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 30, 2019

تشكيلة مانشستر يونايتد

يستقبل تشيلسي ضيفه مانشستر يونايتد ضمن الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم اليوم الأربعاء في تمام الساعة 23:05 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد ستكون كالمعتاد منقولة عبر قنوات beIN SPORTS في بث مباشر وحصري وعبر خدمة CONNECT عبر الانترنت.

وسيتم نقل مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد عبر قناة HD1، مع استوديو تحليلي مرافق قبل وأثناء وبعد اللقاء ورسائل ميدانية.

ويسعى تشيلسي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية بقيادة مدربه الشاب فرانك لامبارد.

في المقابل يرنو رجال المدرب النرويجي أولي غونار سولشار لتفادي كبوة جديدة والمضي قدماً في مسابقة كأس الرابطة.

وستكون مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد متوفرة عبر متابعة حية لأبرز وقائعها من خلال هذا المقال بالفيديو فور حدوثها.