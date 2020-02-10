حقق العهد اللبناني بداية صعبة لحملة الدفاع عن لقبه في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي في كرة القدم، بعدما قلب تأخره أمام ضيفه هلال القدس الفلسطيني الى فوز 2-1 في الشوط الثاني، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى.

وتصدر العهد مجموعته بعدما اكتفى الفريقان الآخران فيها، الجيش السوري والمنامة البحريني، بتعادل سلبي في الشارقة.

فاضطر العهد بطل لبنان للانتظار حتى الشوط الثاني لهز شباك ضيفه بهدفي طارق العلي (57) وأحمد زريق (85)، بعدما كان الزائر الفلسطيني قد تقدم بهدف فائق محاميد (15).

وبدأ العهد الذي يعاني على الصعيد المحلي من توقف مباريات البطولة بسبب الاحتجاجات المطلبية المتواصلة منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بشكل ضاغط، واعتمد مدربه باسم مرمر على سرعة الجناحين أحمد زريق ومحمد المصري والمهاجم الصريح الوحيد طارق العلي.

في المقابل لعب مدرب الهلال أمجد طه بتحفظ دفاعي معتمدا على المرتدات السريعة لاسيما عبر المهاجم محمود العويسات.

وتأثر الفريقان بسوء أرضية الملعب المتبللة بسبب الأمطار الغزيرة.

وأرسل زريق كرة عرضية وصلت الى المصري فسددها زاحفة أبعدها الدفاع الفلسطيني وحاول متابعتها ليبعدها محمد سمر (10).

ومن هجمة مرتدة وصلت الكرة الى سامر جندي داخل منطقة العهد فلعبها بالعرض تابعها فائق محاميد في شباك الحارس اللبناني هادي خليل (15).

وهو أول هدف يهز مرمى العهد في المسابقة القارية بعد 541 دقيقة. ويعود الهدف الأخير الى لاعب المالكية البحريني عيسى البري في 13 أيار/مايو 2019، والتي انتهت بفوز الفريق اللبناني بنتيجة 2-1.

ومنح الهدف الضيوف جرعة معنوية كبيرة وصنع لاعبوه فرصا عدة على مرمى العهد الذي افتقد لمدافعه الدولي نور منصور بسبب الاصابة.

وفشل المضيف في هز شباك الحارس الدولي رامي حمادة الذي تألق في الذود عن مرماه، وطالب العهد بركلة جزاء اثر خطأ من جلال ابو يوسف على طارق العلي لكن الحكم أمر بمتابعة اللعب (45).

وأشرك مدرب العهد مع انطلاق الشوط الثاني حسين منذر بدلا من العاجي يوسف واتارا لتنشيط وسط الملعب وإضفاء نزعة هجومية.

وسدد لاعب العهد الشاب حسن سرور كرة بعيدة علت العارضة (48)، قبل ان يضاعف الفريق الضغط ويتمكن من إدراك التعادل عبر طارق العلي الذي سدد من داخل المنطقة مستثمرا كرة بينية من محمد حيدر.

وكاد هاني عبدالله ان يعيد التقدم للهلال عندما انفرد لكنه سدد في جسد الحارس خليل (58)، قبل ان يتمكن زميل الأخير أحمد زريق من منح فريقه الفوز بتسديدة قوية الى وسط المرمى مستغلا خطأ فادحا من دفاع الفريق الفلسطيني في ابعاد عرضية البديل السنغالي داودا دييميه (85).

وتصدر العهد مجموعته بثلاث نقاط، بفارق نقطتين عن كل من الجيش السوري والمنامة البحريني، بينما بقي الهلال رابعا دون رصيد.

وتقام الجولة الثانية للمجموعة في 24 شباط/فبراير، وتجمع بين هلال القدس وضيفه الجيش السوري في عمان، والمنامة والعهد في البحرين.