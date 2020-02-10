كأس الاتحاد الآسيوي: تعادل سلبي بين الجيش السوري والمنامة

فرض التعادل السلبي صفر-صفر نفسه على لقاء الجيش السوري مع المنامة البحريني الإثنين في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى من مسابقة كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.

وفي المبارة الاخرى للمجموعة تغلب العهد اللبناني حامل اللقب على هلال القدس الفلسطيني 2-1 في بيروت ليتصدر المجموعة.

وجاءت المباراة التي أقيمت في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة وتحتسب على أرض الفريق السوري المتوج بلقب المسابقة عام 2004، متواضعة غلب عليها الحذر الدفاعي، حيث مال الاستحواذ لصالح الجيش، بينما صبت الفرص لصالح المنامة.

وكانت أبرز محاولات المنامة، رأسية عيسى موسى ناجي بعد عرضية البرازيلي فيتور غابريال، لكنها مرت فوق عارضة الحارس ابراهيم عالمة (27).

وسنحت للجيش فرص نادرة أبرزها تسديدة لمجد شريفة تصدى لها الحارس رضا بهرام (63).