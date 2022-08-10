وتقدم الغرافة أولاً عبر الأوزبكي إسلوم جاييف في الدقيقةِ التاسعة والثلاثين، قبل أن يعدل الانغولي جيلسون دالا الأرقام للوكرة بعد ثلاثِ دقائق على انطلاقة الشوط الثاني ليرفعَ كلُ فريق رصيدَهُ لأربع نقاطٍ من فوز وتعادل.

وفي مباراة أخرى، حقق السيلية انتصاره الأول في دوري نجوم قطر بتغلبه على الشمال بهدفين لهدف.

الشمال كان البادئ بالتهديف عبر محمد جدو بعد مرور ثماني دقائق على بداية المباراة لكنّ السيلية سرعان ما عدل الأرقام بواسطة اليوناني فيت فاتـزيديس في الدقيقة الخامسة عشرة من تسديدة مخادعة، قبل أن يقتنص السويدي كارلوس ستراند بيرغ هدفَ فوز السيلية في الدقيقة الثامنة والستين، مانحاً فريقَه النقاط الثلاث الأولى.

