سفيان هني افتتح التسجيل للغرافة في الدقيقة الرابعة من اللقاء.

ومع الدقيقة الثالثة والعشرين عدّل محمد بن يطو النتيجة للوكرة، وشهدت الدقيقة الرابعة والخمسون طرد لاعب الغرافة عمرو سراج بعد تدخل عنيف، قبل أن يمنح جاسينتو دالا التقدم للوكرة في الدقيقة الستين ليعود اللاعب ذاته ويحرز الهدف الثالث للوكرة في الدقيقة السبعين، فيما وقع عبد الله الساعي الهدف الثاني للغرافة في الوقت الممدد.

وحسم الشمال قمة أسفل الترتيب بفوزه على مضيفه الخور بهدف حمل توقيع ماتياس ناني برأسية في الدقيقة السادسة والخمسين.

فوز رفع رصيد الشمال إلى ست عشرة نقطة في المركز العاشر فيما تجمّد رصيد الخور عند اثنتي عشرة نقطة في المركز الحادي عشر ما قبل الأخير.

