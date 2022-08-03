مراد ناجي حسين منح التقدم للدحيل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ15، لكن ترينت ساينسبري تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 45، وعند الدقيقة الـ50، سجل الهداف مايكل أولونغا الهدفَ الثاني للدحيل، قبل أن يعادل جيلسون دالا النتيجة للوكرة بطريقة رائعة.

وفي الدقيقة 68 أضاف أوميد أمير ابراهيمي الهدف الثالث من ركلة جزاء قبل أن يعود جيلسون دالا ويضيف هدفاً رابعاً مؤكداً تفوق فريقه.

وفي مباراة أخرى حقق الشمال فوزاً ثميناً على مضيفه الريان بهدف دون رد.

هدفُ المباراة الوحيد حمل توقيعَ محمد السيد في الدقيقة 86 مانحاً فريقَه ثلاث نقاط ثمينة في مستهل مشواره في الموسم الجديد من دوري النجوم.

