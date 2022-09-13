وتقدّم الضيوف بهدف أحرزه عبد العزيز الأنصاري في الدقيقة 40.

ونجح أم صلال في معادلة النتيجة بهدف دوّنه جواو كارلوس تيكسيرا في الدقيقة 50.

وشهدت المباراة قبيل نهايتها طرد مدافع الضيوف مارك مونييسا.

وضمن الجولة ذاتها، نجا الدحيل من الخسارة بتعادله مع السيلية بهدف لهدف.

وسجّل للسيلية سيرجيو كارلوس (46)، في حين بصم ناصر اليزيدي على هدف الدحيل (82).

وقلب الغرافة تأخره بهدف أمام المرخية إلى فوز بهدفين مقابل واحد.

وافتتح إدريس فتوحي التسجيل للمرخية (37). لكن الغرافة قلب الطاولة عبر ياسين براهيمي (56) وإسحاق بلفوضيل (63 من ركلة جزاء).